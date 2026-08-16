Ранки стали холоднішими: синоптик пояснив, чи завершується літня погода різко

Спекотна літня погода поступово змінюється, але прохолодніші ранки не означають різке завершення літа. Наразі лише у кількох регіонах України температура повітря дещо нижча за кліматичну норму.

Про це синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів в коментарі РБК-Україна.

Чи відповідає кліматичній нормі поточна температура повітря?

За словами синоптика, найближчим часом значних відхилень від норми чи аномалій не очікується. Погода залишатиметься типовою для літа, однак поступово наближатиметься до осіннього періоду.

Семиліт пояснив, що світловий день уже скорочується, а тому ранки стають холоднішими. Найнижча температура доби зазвичай спостерігається за годину до та через годину після світанку.

Зараз світанок настає пізніше, тому ми більше відчуваємо ранкову прохолоду, оскільки вона припадає на час, коли люди вже виходять з дому,

– уточнив фахівець.

Тож, така зміна температури є природною та свідчить про поступовий перехід від літа до осені.

Семиліт також розповів, що середньодобова температура повітря на початку другої половини серпні близька до норми. Нижча вона лише у північно-східних регіонах та Дніпропетровській області. Пов'язане таке зниження температур із поширенням атмосферного фронту.

Нагадаємо, на початку наступного тижня прогнозують локальні опади після періоду посухи. Так, 18 серпня короткочасні дощі з грозами можливі у західних та північних регіонах, а 19 серпня – по всій території країни, окрім західних областей.