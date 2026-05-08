Відчутне тепло послабшає: де прогнозують до +18, і коли чекати дощів з грозами

Найближчими днями у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температурні значення знизяться на щонайменше кілька градусів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Негода з дощами і грозами, але місцями – потепліє до +28: прогноз погоди на 8 травня в Україні

Якою буде погода найближчими днями?

У західних, вдень і Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях протягом 8 травня випаде короткочасний дощ, який супроводжуватиметься грозами. На вихідних 9 – 10 травня ці явища поширяться й на інші області.

Тоді короткочасні дощі та грози прогнозують для більшості регіонів. Протягом вихідних без опадів буде лише у західній частині, також їхню відсутність синоптики передбачають для південних областей у суботу, 9 травня.

Укргідрометцентр попереджає, що вітер рухатиметься південно-західним напрямком з переходом на північно-західний. Сильних поривів хоч і не буде, проте він буде рвучким, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 15 градусів тепла, удень прогнозують від 18 до 25 градусів тепла. У західних регіонах, а на вихідних і в Україні, стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів тепла.

Винятком стануть південні області та Закарпаття. Там, згідно з картами, синоптики передбачають від 20 до 24 градусів тепла у денний час. Лише у неділю в Одеській і Миколаївській областях буде від 16 до 18 градусів тепла.



Як зміниться температура 9 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру



Як зміниться температура 10 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Де оголошено небезпеку?

Укргідрометцентр також оприлюднив інформацію про те, що упродовж 8 – 11 травня на Десні триватиме формування максимумів весняного водопілля, зокрема нижче села Макошине, розташованого у Чернігівській області.

За прогнозами гідрологів, рівень води підвищуватиметься на 1 – 2 сантиметри за добу. У Чернігові можливе початкове затоплення понижених територій міського пляжу "Золотий берег", але негативних наслідків не прогнозують.

У Новгород-Сіверському та Корюківському районах можливе порушення транспортного сполучення через підтоплення окремих ділянок. У зв'язку з такою гідрологічною ситуацією, оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

Якою буде погода до кінця тижня?

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що поточний тиждень принесе тепло в Україну, можливі слабкий вітер та короткочасні дощі з грозами. Також фахівець попереджав, що подекуди можливі опади у вигляді дрібного граду.

Попри повернення такого явища як гроза, за словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, найближчими днями синоптики не прогнозують ані пилової бурі, ані сильних поривів вітру або ж навіть туманів.