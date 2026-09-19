Відчутне похолодання з понеділка: чи можуть вдарити заморозки

Синоптики прогнозують відчутну зміну погоди з понеділка, 21 вересня. Атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі та похолодання.

Чи можливі найближчим часом заморозки на тлі зниження температури повітря, відповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю "РБК-Україна".

Як сильно похолодає?

За словами Птухи, у ніч проти понеділка температура ще залишатиметься на рівні +10…+15 градусів. Вдень у більшості областей очікується +23…+28 градусів.

Однак у західних, більшості північних областей та на Вінниччині вже відчуватиметься похолодання – прогнозують до +15…+20 градусів.

Температурні показники за рахунок хмарності в нічні години якраз-таки ще не зміняться. Тобто ні про які заморозки – не йдеться

– уточнила фахівчиня.

Птуха пояснила, що хмарна погода та вологість з дощами восени навпаки створюють досить сприятливі умови, зокрема для аграрного сектору.

Проте похолодання на початку наступного тижня супроводжуватиметься дощами. Уночі 21 вересня вони очікуються помірними та переважно у західних, а також північних областях. Вдень опади поширяться на більшість інших регіонів. На сході та південному сході дощі будуть невеликими.

А поки на вихідних, 19 та 20 вересня, в Україні переважатиме тепла, суха та малохмарна погода під впливом області високого атмосферного тиску. Опади можливі місцями у північних, західних та центральних областях. Водночас подекуди може пригріти до +29 градусів.