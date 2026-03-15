Як зміниться температура в Україні, і чи буде похолодання
- В Україні з 15 по 17 березня температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 4 градусів морозу, вдень – від 8 до 15 градусів тепла.
- 16 березня у східних та південно-східних областях температура знизиться до 5 – 11 градусів тепла, також попереджають про сильний вітер.
Хоч сильного похолодання в Україні синоптики не прогнозують, проте вже незабаром температурні показники знизяться на кілька градусів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Теплі умови, але в частині областей – шквали: прогноз погоди на 15 березня
Як зміниться погода в Україні?
Згідно з оприлюдненою інформацією, з 15 по 17 березня температура повітря у нічні години коливатиметься від 3 градусів тепла до навіть 4 градусів морозу. Протягом дня вона становитиме від 8 до 15 градусів тепла.
Зокрема, 16 березня у східних та південно-східних областях, а також 17 березня по Україні, за винятком західної частини, температура повітря знизиться, стовпчики термометрів покажуть від 5 до 11 градусів тепла.
Зауважимо, водночас синоптики попереджають, що впродовж 15 березня на південному сході, вночі, а також на заході нашої країни будуть пориви південно-східного вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Якою буде погода найближчими днями?
Раніше вже повідомляли, що початок нового робочого тижня принесе в Україну деякі погодні зміни. Період з відсутність опадів тимчасово призупиниться, до деяких регіонів повернеться дощ з мокрим снігом.
Загалом переважатиме суха погода без опадів, лише місцями можливий незначний дощ. Уночі можливі незначні зниження температури. Попри це, вдень показники будуть перевищувати позначку 0 градусів.