Як зміниться температура в Україні, і чи буде похолодання

Хоч сильного похолодання в Україні синоптики не прогнозують, проте вже незабаром температурні показники знизяться на кілька градусів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Як зміниться погода в Україні?

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 15 по 17 березня температура повітря у нічні години коливатиметься від 3 градусів тепла до навіть 4 градусів морозу. Протягом дня вона становитиме від 8 до 15 градусів тепла.

Зокрема, 16 березня у східних та південно-східних областях, а також 17 березня по Україні, за винятком західної частини, температура повітря знизиться, стовпчики термометрів покажуть від 5 до 11 градусів тепла.

Зауважимо, водночас синоптики попереджають, що впродовж 15 березня на південному сході, вночі, а також на заході нашої країни будуть пориви південно-східного вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

