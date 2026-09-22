Після дощів і похолодання: коли в Україну повернеться тепло
Цього робочого тижня в Україні переважатиме дощова та хмарна погода. Ближче до вихідних опади поступово припиняться, а температура повітря подекуди підвищиться до +23 градусів.
Про це синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила NV.
Чи буде ще тепло у вересні?
За словами Птухи, орієнтовно з п'ятниці, 25 вересня, атмосферний тиск почне зростати. Це сприятиме припиненню дощів і поступовому проясненню неба.
Водночас зміниться напрямок вітру – він стане південним та південно-східним. Разом із цим повітря почне прогріватися, хоча різкого підвищення температури повітря не очікується.
Здебільшого потепліє до близько +20 градусів. А у південних і східних регіонах очікується, що стовпчики термометрів підвищаться до +23 градусів.
Надалі в регіони можуть повернутися більш комфортні та стабільні показники.
Наступний тиждень буде більш сонячний, більш спокійний, та й за температурою повітря тепліший,
– зазначила синоптикиня.
Нагадаємо, в середині тижня погоду в Україні визначатиме новий циклон із південного сходу. У середу, 23 вересня, він принесе дощі на всю лівобережну частину країни. Місцями вони супроводжуватимуться грозами.