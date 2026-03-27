Звичне тепло тимчасово відступить: коли відчутно похолоднішає в Україні

Погода в Україні до 29 березня здебільшого не зазнає значних змін, показники залишатимуться приблизно такими ж. Утім надалі є тенденції до відчутного, проте не критичного, зниження температур.

Таку інформацію повідомила керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна.

Коли похолодає в Україні?

Наталія Птуха пояснила, що, згідно з поточними тенденціями, найближчими днями, тобто до 29 березня, в Україні переважатиме комфортна та весняна погода. Температура повітря становитиме від 13 до 19 градусів тепла.

Після них – так, дійсно, є певні передумови, за розрахунками і оцінками наших фахівців, до синоптичних змін. Але принаймні на сьогодні – вони будуть, звичайно, відчутні, але не критичні,

– розповіла вона.

За її словами, очікується зниження температурних показників на кілька градусів і збільшення атмосферних фронтів. Представниця Укргідрометцентру зауважила, що подібна перебудова буде відчутна 30 або 31 березня.

Такі зміни, за даними фахівців, імовірно, супроводжуватимуться опадами та посиленням хмарності. Денні температури знизяться, проте у нічні години значних змін не буде, очікуються показники від 1 до 7 градусів тепла.

"Локально, можливо (при проясненнях) – може бути зниження до нуля ще. Але поки що говорити про ці показники зарано. Вже будемо наприкінці цього тижня уточнювати", – наголосила Наталія Птуха.

Які прогнози давали синоптики раніше?