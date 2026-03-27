Звичне тепло тимчасово відступить: коли відчутно похолоднішає в Україні
- До 29 березня в Україні збережеться комфортна температура від 13 до 19 градусів тепла.
- Після 29 березня очікується зниження температур на кілька градусів і можливі опади.
Погода в Україні до 29 березня здебільшого не зазнає значних змін, показники залишатимуться приблизно такими ж. Утім надалі є тенденції до відчутного, проте не критичного, зниження температур.
Таку інформацію повідомила керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна.
Дивіться також Де пригріє до +18 градусів, а кому чекати шквалів: прогноз погоди на 27 березня
Коли похолодає в Україні?
Наталія Птуха пояснила, що, згідно з поточними тенденціями, найближчими днями, тобто до 29 березня, в Україні переважатиме комфортна та весняна погода. Температура повітря становитиме від 13 до 19 градусів тепла.
Після них – так, дійсно, є певні передумови, за розрахунками і оцінками наших фахівців, до синоптичних змін. Але принаймні на сьогодні – вони будуть, звичайно, відчутні, але не критичні,
– розповіла вона.
За її словами, очікується зниження температурних показників на кілька градусів і збільшення атмосферних фронтів. Представниця Укргідрометцентру зауважила, що подібна перебудова буде відчутна 30 або 31 березня.
Такі зміни, за даними фахівців, імовірно, супроводжуватимуться опадами та посиленням хмарності. Денні температури знизяться, проте у нічні години значних змін не буде, очікуються показники від 1 до 7 градусів тепла.
"Локально, можливо (при проясненнях) – може бути зниження до нуля ще. Але поки що говорити про ці показники зарано. Вже будемо наприкінці цього тижня уточнювати", – наголосила Наталія Птуха.
Які прогнози давали синоптики раніше?
Загалом середньомісячна температура у квітні, згідно з прогнозом синоптиків, відповідатиме кліматичній нормі. Кількість опадів протягом наступного місяця також перебуватиме в межах звичних показників.
Повідомляли, що у період з 30 березня по 2 квітня у більшості областей уночі навіть можливі зниження до 2 градусів морозу. Водночас у денний час температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла.
Віталій Постригань повідомляв, що весняна погода залишається нестійкою, і періоди потепління змінюватимуться новими хвилями похолодання. Невдовзі, за його словами, в Україні збільшиться кількість опадів.