"До останнього був у доброму гуморі": коли й де відбудеться похорон Філарета
У п'ятницю, 20 березня, на 98-му році життя відійшов у небуття патріарх Філарет. В останні свої дні він закликав до любові й примирення.
Інформацію про дату й місце похорону в коментарі для ТСН надав настоятель Володимирського собору Києва Борис Табачек. Він також розповів про останні дні життя патріарха.
Коли буде похорон Філарета?
Похвання патріарха може відбутися вже в неділю, 22 березня. Відспівають його у Володимирському соборі.
Деталі прощання буде вирішувати Священний Синод. До 18:00 20 березня це питання буде вирішено. Скоріш за все, похорон відбудеться на третій день. У Володимирському соборі буде відспівування,
– зазначив Табачек.
Він уточнив, що останні дні свого життя патріарх провів у медичному закладі "Феофанія", де проходив лікування. За два дні до смерті з ним спілкувалися священники з Володимирського собору.
Табачек згадує, що померлий до останнього був у хорошому гуморі, давав настанови, говорив, що треба з усіма миритися й мати любов. Філарет говорив і про те, що піст не має користі без молитви.
Коли лікарі запитали у нього про самопочуття, то він їм теж казав про любов, що без любові ніщо не приносить користі. Такими були його останні дні,
– поділився настоятель Володимирського собору.
Зазначимо, що 9 березня через загострення хвороб Філарета госпіталізували до однієї зі столичних лікарень.
Митрополит ПЦУ Епіфаній повідомляв, що смерть настала через ускладнення хронічних захворювань.
Водночас він підкреслив важливий внесок Філарета в розвиток українського православ'я, зокрема у боротьбу за автокефалію та становлення ПЦУ.