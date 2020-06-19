У Свято-Михайлівському соборі в Києві 19 червня прощаються з Олексієм Порошенком – батьком Петра Порошенка. Щоб провести померлого в останню путь, люди почали збиратися завчасу.

Про похорон Олексія Порошенка пише 5 канал. Важливо Помер Олексій Порошенко: політики висловлюють співчуття родині п'ятого президента України Попрощатися з батьком п'ятого президента прийшли зокрема й політики – колеги Петра Порошенка. На похороні були присутні депутати "Європейської солідарності": Андрій Парубій,

Артур Герасимов,

Софія Федина,

Яна Зінкевич. Сама похоронна процесія розпочнеться о 12 годині. Спершу похорон мав відбутися 18 червня, але його перенесли через суд у справі Петра Порошенка.

Люди зібралися на похорон Олексія Порошенка / фото 5 каналу Хто такий Олексій Порошенко: коротко Він народився ще у 1936 році на тодішній території Румунії, а нині в Одеської області. Помер він 16 червня 2020 року в Києві.

Олексій Порошенко працював в аграрній сфері, пробував балотуватися у Верховну Раду, а в 1962 році у нього народився другий син – Петро Порошенко, який через 52 роки стане президентом.

Має звання заслуженого працівника сільського господарства України, а також Героя України, ордени Ярослава Мудрого, За заслуги V ступення й інші.