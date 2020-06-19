У Києві прощаються з Олексієм Порошенком: фото
У Свято-Михайлівському соборі в Києві 19 червня прощаються з Олексієм Порошенком – батьком Петра Порошенка. Щоб провести померлого в останню путь, люди почали збиратися завчасу.
Про похорон Олексія Порошенка пише 5 канал.
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Попрощатися з батьком п'ятого президента прийшли зокрема й політики – колеги Петра Порошенка. На похороні були присутні депутати "Європейської солідарності":
- Андрій Парубій,
- Артур Герасимов,
- Софія Федина,
- Яна Зінкевич.
Сама похоронна процесія розпочнеться о 12 годині. Спершу похорон мав відбутися 18 червня, але його перенесли через суд у справі Петра Порошенка.
Люди зібралися на похорон Олексія Порошенка / фото 5 каналу
Хто такий Олексій Порошенко: коротко
- Він народився ще у 1936 році на тодішній території Румунії, а нині в Одеської області. Помер він 16 червня 2020 року в Києві.
- Олексій Порошенко працював в аграрній сфері, пробував балотуватися у Верховну Раду, а в 1962 році у нього народився другий син – Петро Порошенко, який через 52 роки стане президентом.
- Має звання заслуженого працівника сільського господарства України, а також Героя України, ордени Ярослава Мудрого, За заслуги V ступення й інші.