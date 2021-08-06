Російські ЗМІ та покарання для батьків: діти розповіли про життя на окупованих територіях

"Я понад два дні добирався до Києва з Донецька", – розповідає Артем, учасник підготовчих курсів для вступників з окупованих територій. Заради навчання в Україні хлопець через Ростов, Бєлгород та Харків приїхав до столиці держави, про яку не може вільно висловлюватися в так званій "ДНР".

Врятувала бабуся

На дорогу вже студент Національного університету харчових технологій витратив майже 20 тис. грн. Ці гроші йому надала бабуся. "Повідкладала з пенсії", – пояснює Артем.

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Завдяки квоті-2 він з вересня безкоштовно вивчатиме "Комп’ютерні науки", а також отримуватиме соціальну стипендію. Повернутися в Донецьк хлопець не може, оскільки тоді його заберуть в армію. А якщо ти входиш у владні структури, то "стаєш невиїзним".

Підготовчі курси Мінреінтеграції спільно з Міносвіти запровадили їх для вступників з окупованих територій, щоб допомогти їм адаптуватися на новому місці. З 29 червня по 31 серпня абітурієнт безкоштовно може надолужити прогалини у знаннях з обраних предметів. На час підготовки до навчання в закладах вищої освіти йому виділяють місце в гуртожитку одного Мінреінтеграції спільно з Міносвіти запровадили їх для вступників з окупованих територій, щоб допомогти їм адаптуватися на новому місці. З 29 червня по 31 серпня абітурієнт безкоштовно може надолужити прогалини у знаннях з обраних предметів. На час підготовки до навчання в закладах вищої освіти йому виділяють місце в гуртожитку одного з 23 ЗВО , на базі яких відбуваються заняття. Виплачують й 4 588 грн щомісяця.

Цьогоріч близько 200 переселенців беруть участь у таких курсах, говорить член освітнього комітету ВРУ Роман Грищук. Він додає, що абітурієнти з окупованих територій майже зі стовідсотковою вірогідністю вступають на бюджет в обраний державний університет. І це навіть без складання ЗНО.

Комендантська година та в’язниця

22 липня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо тимчасового скасування штрафів за порушення порядку в’їзду – виїзду з ТОТ України. Грищук запевняє, Верховна Рада ухвалила закон насамперед, щоб спростити процедуру перетину кордону для абітурієнтів, зокрема скасувати адмінштраф.

"З Донецька дітям важко виїхати, адже у них (в ОРДО – 24 канал) є правило одного виїзду. Їх просто у відповідь на цю історію місцева влада може ув’язнити. Зазвичай вони з "ДНР" виїжджають за паспортом "Республіки" в Росію, а з РФ вже за ID-карткою – в Україну. Раніше могли й по свідоцтвах народження, проте потім їм заборонили", – підкреслив він.

Дітям, які закінчили школу в ОРДЛО чи окупованому РФ Криму, не потрібно складати ЗНО для вступу в українські ВНЗ / Фото: Аліна Туришин

Грищук згадує, як батько одного зі слухачів курсів зателефонував йому та поскаржився на труднощі життя в Макіївці (з 2014-го контролюється бойовиками – 24 канал).

У місті діє комендантська година. Якщо діти приїхали на пів години пізніше додому, то їхніх батьків можуть відправити в ізолятор,

– наголосив член освітнього комітету.

"Жителі Криму їдуть до Росії, щоб не ризикувати"

Цього року Софія закінчила школу у Севастополі. Вона вступила на "Системний аналіз" до КПІ ім. Ігоря Сікорського. На підготовчих курсах дівчина посилено вивчає математику та намагається звикнути до нового дому.

"Багато моїх однокласників навчатимуться в краснодарських університетах, хтось поїхав до столиці – Москви. Головне – не залишатися у Криму, адже дипломи не котуються. Та і якщо ти вступиш в Криму на бюджет, то на бюджеті в Україні навчатися вже не зможеш. Доведеться сплачувати контракт", – розповідає вона.

Українська влада сподівається, все більше дітей вступатимуть до вишів України / Фото: Аліна Туришин

Софія запевняє, “жителі Криму їдуть до Росії, щоб не ризикувати”. Та й не в усіх випускників кримських шкіл є український паспорт. Тому ті, хто успішно склали Едині державні іспити (аналог ЗНО в РФ – 24 канал) без вагань обирають Російську Федерацію.

У так званій "ЛНР" діти також не хочуть продовжувати навчання, бо випускники бюджетної форми мають потім протягом п’яти років відпрацьовувати виділені “Республікою” гроші, каже Настя, випускниця однієї зі шкіл Кадіївки (Стаханова – назва міста, яка збереглася – 24 канал).

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Більшість її однокласників вступили до російських закладів вищої освіти. Залишитися в “Республіці” ніхто не хотів. У Кадіївці діє комендантська година з 23:00 до 4:00. Вночі вулиці міста патрулюють, а порушників арештовують, згадує дівчина.

Ідеологія "русского мира" та вибір

Кирило переїхав до Києва з Луганська. Вже восени він почне вивчати психологію в НПУ імені М. П. Драгоманова. Про підготовчі курси на базі університетів дізнався від мами. “Вона в мене просто панікер. Постійно моніторила різні сайти та платформи. І потім знайшла цю програму”, – сміється хлопець.

Діти-переселенці розповідають, що публічно підтримувати Україну в окупованих Росією територіях небезпечно / Фото: Аліна Туришин

Він не розуміє українців, які змінюють громадянство та переїжджають до Росії. "В РФ ви станете ізгоями. Справжні росіяни ніколи не будуть до вас належно ставитися", – пояснює він.

У нас блокують українські ЗМІ. Найбільшою популярністю користуються канали "Луганск 24" та "Донецьк 24". Діти "сидять" переважно у "ВКонтакте", а не в Telegram та Instagram,

– каже хлопець.

Кирило говорить, що на думку школярів найбільше впливають позиція батьків та успішна пропаганда "русского мира". Її в ОРДЛО є чимало. Хлопець додає, в "ЛНР" публічно підтримувати Україну небезпечно.

Боротьб з пропагандою РФ

Член освітнього комітету ВРУ Роман Грищук сподівається, що наступного року ще більше дітей дізнаються про підготовчі курси та вступатимуть до України. Він вважає, що "переїзд дітей стимулюватиме й батьків полишати окуповані Росією території".

"Ми ставимо ставку на “сарафанне радіо”. Хочемо, щоб ці діти розповіли про можливості своїм батькам, знайомим. А ті – вже інших жителям окупованих територій", – говорить член фракції "Слуга народу".

Навчання в Криму чи Росії коштує дорожче, ніж в українських вишах, каже Гульсана Мамедієва, очільниця Директорату європейської інтеграції Мінцифри. На її думку, українські ВНЗ мають бути відкритими до переселенців, щоб діти без вагань завжди обирали Україну.

Інна Драганчук, заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ, називає слухачів підготовчих курсів "унікальними учасниками молодого покоління українців".

І потім підсумовує: "Ви знаєте ті моменти новітньої історії, про яку більшість українців, які живуть на території вільної України, дізнаються лише з підручників. Складайте ЗНО на загальних засадах, а потім використовуйте і квоти, якщо треба. Завжди обирайте Україну!".