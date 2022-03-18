Показали на вихід: зупинено повноваження Росії у Дунайській комісії

Росія через війну проти України втратила членство у Дунайській комісії. Відповідне рішення комісія ухвалила 17 березня на позачерговій сесії.

Причиною стала військова агресія Росії проти України з порушенням основних принципів Белградської конвенції. Комісія засудила порушення принципів щодо вільного та безпечного судноплавства на Дунаї.

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Росія відповідальна за економічні збитки

Росія відповідальна за економічні збитки – зменшення вантажообороту в дельті Дунаю і в Чорному морі через воєнні небезпеки.

Що передбачає постанова:

повноваження будь-якого представника Росії в Дунайській комісії чи його заступників відхиляються до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України;

представників Росії відсторонили від роботи усіх засідань Дунайської комісії і її робочих органів;

громадяни Росії будуть звільнені з дипломатичної та адміністративно-технічних посад Секретаріату Дунайській комісії;

також вирішуватимуть, чи може Росія, як непридунайська держава бути і надалі стороною Конвенції.

Ще з початку 90-х років Україна виступала проти участі Росії в комісії, адже вона не є придунайською державою. Проте Москва отримала це право, як правонаступниця СРСР. Тоді партнерів переконати Україні не вдавалось.

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