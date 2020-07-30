Канадка Кристен Бикнелл проводит невероятный 2020 год.

Своими результатами за турнирными столами она смогла затмить даже собственного бойфренда Алекса Фоксена. А он, на минутку, лучший покерист планеты последних двух лет!

Читайте также: Как вести себя за покерным столом: правила этикета в онлайне

После блестящих выступлений на WPT Online и еще нескольких более мелких сериях, Бикнелл, наконец-то, добилась в этом году и самого желанного для всех покеристов трофея – браслета WSOP.

Канадка стала чемпионкой события №44 Мировой серии покера, которая, напомним, тоже происходит в онлайне. Бай-ин на турнир по Безлимитному Холдему за 6-max столами стоил 2500 долларов и собрал 892 входа, что сгенерировало впечатляющий призовой фонд в более чем 2 миллиона долларов!

9 часов игры и Бикнелл еще раз доказала свой безапелляционный уже статус современной королевы покера. В хэдз-апе, Кристен переиграла представителя Бразилии Белармино де Соузу и заработала 356 тысяч долларов. Бразильцу досталось почти на 100 тысяч меньше.

Это уже третий браслет WSOP в карьере Кристен Бикнелл. Первый она выиграла в 2013 году, а второй – в 2016. Представительница Канады присоединилась к очень узкому кругу женщин, которые выигрывали три таких трофея. Поэтому четвертый браслет WSOP сделает ее абсолютной рекордсменкой по этому показателю.