От 20 тысяч до 4 миллионов долларов. История покерного взлета производителя медканнабиса

Перед началом Main Event WSOP 2019 американец Аарон Ван Бларкум только шесть раз попадал в призовую зону на покерных турнирах. Суммарные выигрыши в них едва пересекли отметку в 20 тысяч долларов. Не преувеличение будет сказать, что в мире покера Аарон был ноунейм.

Однако, на упомянутом Main Event WSOP 2019 Ван Бларкум финишировал 212-м, что принесло ему сразу 50 тысяч долларов. Уже через два месяца он выигрывает титул на турнире WPT Legends of Poker, что приносит ему более 400 тысяч долларов.

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Еще чрез несколько месяцев финиширует вторым на престижных соревнованиях на Багамах, где забирает почти миллион долларов. Сразу после этого Аарон появляется на турнирах с бай-инами 50-100 тысяч долларов и просто "разрывает" опытных профессионалов, раз за разом попадая в тройку призеров. Сказать, что Ван Бларкум стремительно ворвался в покерную элиту – не сказать ничего. Так откуда он вообще взялся?



Аарон Ван Бларкум / фото: cardplayer

44-летний владелец бизнеса по производству медицинского каннабиса, никогда особо не увлекался турнирным покером, впрочем и новичком в этой игре его на самом деле не назовешь.

Я привык к частным кэш-играм у себя в Далласе. Принимаю в них участие с тех пор как мне исполнилось 18. Иногда я ненадолго ездил поиграть в Вегас, но в основном это все происходило в Далласе. Все начиналось с небольших ставок 1-2 доллара. Впрочем, лет 10 назад лимиты существенно выросли. Привычным стали игры с блайндами 25-50 долларов, 50-100 и даже 100-200 долларов в пот-лимит Омахи. Я никогда особо не интересовался турнирами, это всегда был кэш. Прежде всего, потому что турниры это очень долго. Чтобы выиграть серьезную сумму в живом турнире, на это нужно потратить чуть ли не неделю. Мне просто не хотелось проводить столько времени за столом. И именно поэтому мне так нравятся турниры хайроллеров. Они продолжаются день, максимум два.



Аарон Ван Бларкум / фото: cardplayer

Аарон действительно стал гостем на всех дорогих турнирах по миру. США, Австралия, Россия .... Уже в этом году Ван Бларкум успел стать призером на двух турнирах с бай-инами по 50 тысяч долларов, и на двух с входом по 100 тысяч долларов. Ну и еще несколько "скромных" успехов на соревнованиях с бай-инами по 25 тысяч долларов. Через 9 месяцев после того знакового Main Event WSOP 2019 Аарон Ван Бларкум выиграл более 4 миллионов долларов призовых и два трофея. Из ноунейма он превратился в обычного участника финальных столов турниров хайроллеров и стал в один ряд с Алексом Фоксеном, Стивеном Чидвиком, Никитой Бодяковским и другими суперзвездами.

После карантина я планирую и дальше путешествовать и участвовать в турнирах хайроллеров по меньшей мере два следующих года. А еще хочу сыграть как можно больше турниров на предстоящем WSOP, когда бы он не состоялся. На самом деле, дело не только в покере, но и в путешествиях. Это просто невероятно бывать в стольких разных местах мира и видеть столько всего. Поэтому я буду продолжать этим заниматься ради покера и ради путешествий.