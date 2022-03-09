Поки розселили в метро: люди, які залишилися без житла, не знають, де вони житимуть після війни

Російська армія безперервно обстрілює цивільні будинки у Харкові. Через це жителі міста вимушені ховатися у метро.

У метро підвозять їжу та медикаменти

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що люди, які залишилися без житла, питають у нього, де вони житимуть після війни.

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Терехов каже, що поки що їх розселили в метрополітені. За словами мера, це найбезпечніше укриття.

Він додав, що в метро підвозять їжу та медикаменти.

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