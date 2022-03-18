Поки тисячі ризикують життям: двоє провідників ховали у речах біженців контрабанду цигарок

18 березня прикордонники виявили в поїзді "Одеса – Перемишль" більше тисячі пачок цигарок. Двоє провідників цього поїзда намагалися провезти тютюнові вироби серед речей біженців.

У пресслужбі Укрзалізниці наголосили, що в таких випадках діють швидко й рішуче: співробітники відсторонені та будуть звільнені, згідно з законодавством.

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Поки тисячі залізничників ризикують життям, намагаючись врятувати якомога більше українців, знаходяться двоє, які намагаються нажитись під час війни,

– йдеться у повідомленні представників Укрзалізниці.

Також провідників притягнуть до відповідальності. Адже таким ганебним вчинком не дозволять перекреслити героїзм і самовідданість працівників залізниці під час війни.

Честь залізничників, які щодня рятують десятки тисяч людей, безкоштовно доставляють їх до безпечних місць та перевозять сотні тонн критично важливих гуманітарних вантажів фактично на лінію вогню, заплямувати не дамо,

– наголосили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, під час війни в Україні залізниця стала важливою точкою опори для держави. Безоплатна евакуація мільйонів українців та доставка тисяч тонн продуктів стали повсякденним фронтом робіт залізничників.

Цього місяця, у березні 2022 року, уряд додатково виділив держпідприємству 18 мільярдів гривень.

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