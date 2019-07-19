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      Поки у Львові будують ІТ-парк, в Харкові повертають пам'ятник Жукова, – Садовий

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      Андрій Садовий: нині 80% українських міст перебувають під впливом криміналітету
      Андрій Садовий: нині 80% українських міст перебувають під впливом криміналітету / 24 канал

      Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що ніхто у світі не може і не хоче допомагати українцям. За його словами, усі будуть лише використовувати нашу державу і думати, як на ній заробити.

      За словами Садового, українцям щонайшвидше необхідно об'єднатися і думати, як піднімати економіку. Про це він наголосив в ефірі проекту "Право на владу".

      Цікаво: Держава почне змінюватись, коли до влади прийдуть народжені в незалежній Україні

      "Люди масово вижджають з країни. Сьогодні на наш ринок заходять поляки, білоруси, турки, китайці. Друзі, ми ж самі можемо все це робити. Що заважає? Не було політичної волі, тому що дивились, як вкрасти", – заявив лідер "Самопомочі".

      Він нагадав, що, наприклад, у Львові розпочинається будівництво ІТ-парку, що дозволить створити близько 14 тисяч робочих місць. Відповідно на ринок заходить компанія Brookfield – один з найбільших інвесторів у світі.

      Чому він заходить? Особисті відносини, контакти. Так має бути у всіх містах нашої країни. Якщо ми спостерігатимемо, як Кернес вертає Жукова, який вбив мільйони українців – це нечесно. Хто стоїть проти цього? "Самопоміч" єдина у Харкові, хто проти цього. Хто проти Труханова стоїть в Одесі? "Самопоміч"!
      – підкреслив Андрій Садовий.

      За його словами, сьогодні в Україні відбувається злиття криміналітету і влади. Мовляв, 80% українських міст перебувають під впливом криміналітету.

      До слова: Поцілувати Путіна: Садовий розчавив Мураєва та Медведчука влучним порівнянням

      "Весь криміналітет має прямий зв'язок з Росією. Хтось про це говорить? Коли Зеленський почне це все розслідувати, тоді я скажу, що він молодець", – резюмував мер Львова.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Геннадій Кернес Геннадій Труханов Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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