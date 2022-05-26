Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості і шукає диверсантів

У лавах Нацгвардії України віднедавна несе службу собака Макс, якого покинули російни, які тікали з Миколаївщини. Пса знайшли та прилаштували - а тепер він стереже спокій українців та служить для наших захисників.

Рудого Макса покинули російські окупанти, які намагалися врятуватися від опору Збройних Сил України. Собака, покинутий напризволяще, добрів до одного з селищ Миколаївської області, де його відгодували та згодом віддали на службу.

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Зараз пес Макс вдосконалює свої навички та працює над тим, щоб ефективно служити в українській Національній гвардії.

Як тільки не називали цього службового собаку: і військовополоненим, і трофейним, і денацифікованим, але для гвардійців пес Макс за цей час став рідним. Він кожен день вчить українські команди і працює над удосконаленням своїх навичок,

– написали на сторінці Нацгвардії в фейсбуці.

Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості / Фото Нацгвардія України

Українські сторінка в історії собаки почалася приблизно місяць тому, коли пса кинули напризволяще російські загарбники.

Рятуючи свої нікчемні життя, вони забули про братів своїх менших. Та це і не дивно, адже у рашистів немає нічого святого,

– прокоментували у відомстві.

Кілька тижнів Макс блукав лісами Миколаївщини та сильно схуд. Його прихистила родина небайдужих місцевих мешканців, які і запропонували військовим забрати собаку собі.

Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості / Фото Нацгвардія України

Одна із жінок відгодувала його та виходила. Він сильно схуд і змарнів. Після недовгої адаптації, люди зателефонували нам і запропонували забрати Макса служити Україні,

– розповів військовослужбовець з позивним "Рідік", який є наставником нашого чотирилапого службовця.

Собака Макс дуже швидко пройшов перепідготовку та вже засвоїв українські команди. Раніше вівн розумів тільки звертання до нього російською мовою, але зараз вже досконало розуміє команди солов'їною.

Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості / Фото Нацгвардія України

Крім того, Макс виявився унікальним псом – він набагато більший за собак його породи.

В лавах Нацгвардії Макс вже приступив до своїх службових обов’язків. Основні задачі – перевірка громадян на блокпостах і пошук диверсантів. Собака цієї породи, а саме "бельгійська вівчарка", має дуже добру, майже ідеальну пам’ять. Надалі ми хочемо навчити його навичок пошуку вибухонебезпечних предметів та людей, – розповів "Рідік".

Зараз Макс вже став справжнім другом для військовослужбовців та ефективно справляється із завданнями, які йому дають – розшукувати російських окупантів.

Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості / Фото Нацгвардія України

Чотирилапі зірки в ЗСУ

Найвідомішою собакою війни сміливо можна вважати бойового пса Патрона – одного з живих символів повномасштабного вторгнення агресора та відданої боротьби українців проти Росії.

2-річний песик, який має кличку Патрон – це собака-винюхувач вибухівки та талісман Служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, до 19 березня Патрон встиг виявити понад 90 одиниць вибухівки, яку розкидали російські загарбники під час відходу з Чернігова.

Патрон має свій іменний жилет із ручкою – так рятувальникам можна легко переносити песика, не змушуючи його втомлюватися. Також Патрон має сторінку в інстаграмі – за його роботою вже стежать понад 60 тисяч фоловерів у соцмережі.

Патрон став одним із символів українського спротиву загарбницьким діям Росії, а також улюбленцем митців з України та світу. Песика зобразили на десятках художніх робіт. Крім того, Укрпошта анонсувала колекційну марку із псом Патроном.

Цікавий факт – Патрон особливо ефективний при розміновуваннях території, оскільки його ваги не вистачає для того, щоб ворожа міна здетонувала. Так крихітний песик залишає в безпеці рятувальників.

Крім того, Україна знає ще одного чотирилапого розмінувальника – німецького вівчарку Алмаза, який лише нещодавно вступив на службу, та вже демонструє неабиякі результати. На рахунку молодого Алмаза – вже не одна виявлена міна.

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