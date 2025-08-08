"Ми тут, ми стоїмо": бійці 155-ї бригади підняли свій прапор над Покровськом
- Бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської підняли свій прапор над Покровськом, щоб показати, що вони тримають оборону.
- 155 ОМБр заявила, що Покровськ залишається українським, і опублікувала відео з прапором.
Сили оборони протидіють російським окупантам. Українські військові продовжують боротися за Покровськ на Донеччині.
Бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської підняли над містом свій стяг, щоб кожен розумів: вони тримають оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 155-ту ОМБр.
Що відомо про ситуацію в Покровську?
У бригаді показали відео зі своїм стягом та пояснили, для чого підняли його над містом.
155 ОМБр підняла свій стяг, щоб кожен бачив: ми тут, ми стоїмо, ми тримаємо оборону. Покровськ залишається українським. Слава Україні!
– заявили там.
Зазначимо, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Росіяни намагаються просунутися вглиб, зокрема в районах Покровська, Мирнограда й Родинського.
Окупанти ведуть активні штурми, щоб захопити Покровськ. Окрім цього, вони змінюють тактику від прямолінійних атак до диверсій. Зокрема, раніше фіксувалися проникнення російських ДРГ безпосередньо в межі міста. Проте Сили оборони швидко ліквідували їх.