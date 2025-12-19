Росіяни сунуть на Гуляйполе, а ЗСУ покращили ситуацію у районі Покровська, – ISW
- Українські сили просунулися на Сіверському напрямку та у районі Покровська.
Російські війська просунулися в тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка та східній частині Гуляйполя.
Запеклі бої між захисниками та російськими окупантами тривають на Донеччині. Також продовжується ворожий наступ на Запоріжжі.
Інститут вивчення війни оцінив перебіг дій на фронті. За даними аналітиків, і Сили оборони, і окупанти мають успіхи, передає 24 Канал.
Дивіться також Скільки ще триватиме війна: відверте інтерв'ю ветерана про фронт, мобілізацію та проблему СЗЧ
Де просунулися Сили оборони, а де окупанти?
Українські сили нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолоковані відеокадри за 17 грудня показують, як підрозділи російського дронового загону Black Raven завдають ударів по ЗСУ у західній частині Федорівки (на південний захід від Сіверська), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.
Тим часом геолоковані знімки за 18 грудня, свідчать, що Сили оборони нещодавно просунулися в центральній частині Затишка (на північний схід від Покровська).
Фото за 17 грудня також показують, що ворог нещодавно просунувся у тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка, а саме на північних околицях Іванопілля (на південь від Костянтинівки).
Зверніть увагу! Геолоковані відеоматеріали, опубліковані 16 грудня, свідчать, що українські сили нещодавно утримували позиції або просунулися на схід від Берестка – у районі, де російські джерела раніше заявляли про присутність окупантів.
Відеоматеріали за 18 грудня показують, що що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Гуляйполя та в центральній частині Варварівки (на північний захід від Гуляйполя).
Де змінилася лінія фронту / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
- Офіцер однієї з бригад на Куп'янському напрямку повідомив, що після нещодавніх успіхів Сил оборони в місті російські війська посилили ракетні удари та атаки керованими авіабомбами по позиціях ЗСУ в Куп'янську. За його словами, окупанти б'ють без розбору по всіх об'єктах, які можуть вважати українськими укріпленнями. Також він зазначив, що удари по Куп'янську-Вузловому спрямовані на те, щоб у майбутньому відновити роботу залізниці та покращити логістику для подальшого наступу.
- Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу заявив, що ворог уже зайшов і закріпився в значній частині Покровська, а українські військові ведуть бої за логістичні маршрути, через які раніше забезпечували гарнізон у Мирнограді. Наразі українські підрозділи фактично змушені вести кругову оборону, і ситуація стає дедалі критичнішою. Романенко підкреслив, що перед командуванням може постати питання своєчасного відходу, щоб зберегти життя військових і перейти на більш вигідні позиції.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". За його словами, Сили оборони України відкинули окупантів від Куп'янська та повернули під контроль майже 90% території міста. На Покровському напрямку завдяки контрнаступу вдалося повернути контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста та 56 квадратними кілометрами у районах Гришиного, Котлиного й Удачного.