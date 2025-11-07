Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто і чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна"

У фокусі уваги як українських, так і світових медіа – Покровськ. Волонтери відкривають масштабні збори на підтримку оборонців міста, а експерти уже прогнозують, що буде, якщо Покровськ впаде.

Ситуація довкола самого Покровська і на напрямку загалом надзвичайно складна, адже щонайменше третина всіх ворожих штурмів припадає саме на цю ділянку. Крім боїв у місті, росіяни пробують просуватися біля Мирнограда та намагаються оточити гарнізон Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про ситуацію в районі Покровська ми поспілкувалися з Дмитром "Перуном" Філатовим – командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Що зараз відбувається на Донеччині, чи був Покровськ готовим до оборони, навіщо росіянам місто та якою буде доля Мирнограда – читайте в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Цікаво Військові повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську

"Росіяни видають бажане за дійсне": яка зараз ситуація в Покровську

Коли ми з вами розмовляли минулого разу, головною темою, з якої ми й починали розмову, був Добропільський прорив. Зараз же у фокусі уваги – Покровськ. Тому найперше хочу спитати – яка зараз ситуація у місті та на його околицях?

Ситуація зараз достатньо складна. Противник інфільтрувався в Покровськ, деякі ділянки міста взяв під контроль і блокує переміщення наших сил. Є їхні розвідувальні групи. Тобто на певних ділянках є шляхи, які використовують наші підрозділи, і певна кількість противника стоїть там і намагається блокувати нашу логістику

Також є групи, які працюють в маневрі, тобто вони переміщуються, здійснюють вплив на більшу глибину, шукають слабкі місця в нашій обороні і намагаються розосередити наші зусилля.

На що росіяни перетворюють Покровськ: дивіться відео

Якщо дивитися на карту DeepState, то, м’яко кажучи, ситуація дуже невтішна і до замкнення кільця навколо Покровської агломерації лишається близько 8 кілометрів. Наскільки висока зараз загроза повного оточення Покровська і Мирнограда?

У минулій нашій розмові я звертав увагу на те, що плани противника зараз зруйновані. Їхній великий осінній наступ мав мету дійти до Барвінкового і взяти в кільце Слов’янськ та Краматорськ. План був зірваний. Певною мірою в них залишився ресурс, якого недостатньо для реалізації такого великого плану, але вони готові витрачати його для звіту про бодай якісь перемоги.

Нещодавно от лідер Росії заявляв, що Покровськ і Куп’янськ під їхнім контролем, але це не відповідає дійсності. Тим не менш, це свідчить про те, що генерали доповідають про контроль над цими містами. Вони видають бажане за дійсне.

І вони намагаються реалізувати це й точно будуть за це боротися. Але які будуть результати – покаже час.



Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

"Попереду зима і морози": чому Покровськ – надзвичайно важлива ціль

Росіяни намагаються вперто зараз встановити контроль над Покровськом. Навіщо? І наскільки ми були готовими до цього?

Головнокомандувач ЗСУ не раз звертав увагу, що головні бої за Донбас будуть на Покровському і Добропільському напрямках. Це питання він достатньо уважно контролює і відбувалися заходи для підготовки до цих кампаній. Про це, зокрема, свідчить низка змін, які в нас відбулися у війську в цілому.

Якби рік тому сказали, що десантно-штурмові бригади можуть діяти у складі свого десантного угруповання і командувач ДШВ буде командувати на одній ділянці місцевості одночасно 4 – 5 бригадами, то всі б сказали, що це неможливо, бо всі десантні бригади були на різних напрямках і поділені на батальйонно-тактичні групи. А це одні з найпотужніших підрозділів, які мають певний досвід ведення складних боїв і високу мобільну складову. Тому завдяки створенню штурмових підрозділів вдалося вивільнити десантно-штурмові та об’єднати їх в потужне угруповання, яке зараз відіграє дуже важливу роль на фронті.

По суті, на Добропільському напрямку всі котли були створені штурмовими підрозділами, а зачистку проводили штурмові та десантно-штурмові угруповання. Завдяки цьому доволі швидким темпами здійснили зачистку великої ділянки.



Дмитро "Перун" Філатов / Фото 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла

Так само сьогодні з Покровськом. Угруповання десантно-штурмових військ сконцентроване тут, воно має на чолі досвідченого командира, який провів багато дуже складних операцій. І я певен, що, скажімо так, ще не всі карти викладені на стіл з боку Головкома і з боку Збройних Сил.

Те, що ця боротьба буде складна – факт. Про це свідчить концентрація сил і засобів з боку ворога. Тобто це не буде легкою прогулянкою. Сотні тисяч росіян сконцентровані саме тут. Ми маємо постійні радіоперехоплення та інформацію з різних джерел, яка свідчить, що накопичення продовжується, підходять різні угруповання противника і вони готуються до наступних дій.

Яка головна мета наступу на Покровськ зараз? Крім того, щоб заявити про нібито перемогу, у ворога ще є цілі, які допоможуть реалізувати захоплення міста?

Попереду зима і морози. Той, хто контролює велику урбанізовану зону – той має перевагу, бо війська перебувають у більш вигідному становищі. Взимку складно вести наступ у таких місцевостях як поле. У лісі це ще більш-менш, але в полі дуже складно. Ця місцевість проглядається.

Почнуться дощі і ґрунти будуть м’якими. Механізовані штурми під прикриттям туманів матимуть місце, але через те, що буквально буде видно колію і як заходила техніка, це буде дуже складно.

Зайшовши в урбанізовану зону і сконцентрувавши свої зусилля, противник матиме перевагу не тільки з точки зору піар-кампанії, але й покращення живучості своїх підрозділів. В місті є багато підвалів. Можна не виводячи особовий склад організувати на місці надання медичної допомоги. Ми те ж саме проходили в Бахмуті.

Тобто можна затягнути анестезіологів та хірургів прямо всередину міста. І живучість особового складу збільшиться. Тому перш за все це стратегічний об’єкт для противника.

"Час почав грати проти нас": як росіяни змогли просочитися в Покровськ

Росіяни уже проривалися у Покровськ – тоді в місто заходила ворожа ДРГ, яка була знищена силами 7-го корпусу ДШВ зокрема. Тепер же вони прорвалися знову. Вони використали такі ж тактики, як під Добропіллям, чи вдалися до нових методів?

Сама тактика використання малих груп, навіть одиничних переміщень з накопиченням на ділянках місцевості, залишилась та сама. Але характер дій в урбанізованій зоні і в полях має суттєві відмінності. Тобто спосіб той самий, але дії після накопичення відрізняються, бо це суттєво інша місцевість.

Є інформація про те, що для інфільтрації в Покровськ росіяни використовували залізницю з Котлиного. Чи справді це так було?

Я думаю, що ця інформація не зовсім відповідає дійсності. Так, це один зі шляхів, але, на мою думку, це зараз більше схоже на перекладання відповідальності. Там було декілька маршрутів, якими рухався противник і це один із них, але точно не єдиний і не основний.



Основний район просочення росіян – Звірове, Троянда і Леонтовичі (Перше Травня) / Карта DeepStateMAp

Коли минулого разу російські ДРГ прорвалися у Покровськ, то тоді йшлося про, здається, кілька десятків осіб. Зараз, за словами президента, їх десь до 300. Наразі виявлення і знищення противника ускладнене лише кількістю чи вони врахували досвід попередньої зачистки?

Коли перший раз була інфільтрація особового складу противника, ми не можемо бути впевнені, що було зачищено повністю все. Більше того, були поодинокі групи, які пеленгували в Покровську і, скоріш за все, вони інформували наступних про найбільш зручні місця для накопичення.

Відповідно, після першого етапу інфільтрації було багато боєзіткнень і через це суттєво зменшилося переміщення наших військ. Його здійснювали на бронетехніці – просто на пікапах не їздили, бо кожен свідомий командир розумів, що десь може бути навіть один росіянин, який може розстріляти автівку з автоматної черги.

Коли ж почали їздити тільки броньовики, то навіть ті росіяни, які, можливо, десь залишалися, розуміли, що відкривати вогонь нема сенсу і цим можна тільки спалитися. Кількість бойових зіткнень, відповідно, зменшилась і виявлення ворога стало складнішим.

На мою думку, швидше за все, процес інфільтрації від першої операції й дотепер не припинявся. Я можу в цьому помилятися, бо це лише моє судження. Але здається, що поодинокими групами накопичення дійшло до тієї критичної маси, коли ворог відчув, що сил достатньо для блокування шляхів логістики. Як тільки вони це зробили – час почав грати проти нас.

"Маємо незначну перевагу в технологіях": в яких умовах обороняють Покровськ

Хотів, власне, спитати і про перерізання логістики. Зараз фактично шляхи до Покровська під контролем ворожих дронів, що робить заїзди у місто майже неможливими і вкрай ризикованими. Яким чином в таких умовах бійці тримають оборону?

На південних околицях Покровська і далі за містом ми допомагаємо одному з батальйонів 155-ї бригади – засобами БпЛА забезпечуємо їхні позиції. Вони суттєво далі за Покровськом і утримання цієї ділянки можливе завдяки наявності тяжких бомберів і наземних роботизованих комплексів – тільки завдяки цьому відбувається забезпечення на такій відстані.

Якби цих засобів не було, противник уже міг би захопити ділянку. Тобто ця незначна технологічна перевага дає нам можливість навіть в такій складній ситуації продовжувати спротив і забезпечувати своє угруповання, яке не скажу, що в оточенні, але воно в місцевості з дуже і дуже ускладненою логістикою.

На Покровському напрямку, як ви вже згадували, зосереджені десятки тисяч росіян. Це величезне угруповання. Які цілі в них на цій ділянці, крім інфільтрації у саме місто?

Зараз вони тиснуть не тільки на Покровськ, вони тиснуть на його фланги і роблять це для того, щоб ми були вимушені розпорошувати свої сили. Вони хочуть, щоб у нашого вищого командування не було можливості сформувати достатньо сил для протидії їхнім намірам. Вони зайшли на Дніпропетровщину, продовжують діяти на Добропільському напрямку. Так, їхні дії зараз мають там не таку інтенсивність, але вони постійно продовжують штурми, намагаються щоденно атакувати малими групами. Також раз на тиждень чи раз на 10 днів проводять механізовані штурми.

Вони сконцентровані не тільки на Покровську. Якби це було так, то і нам було би легше. Вони намагаються розфокусувати нашу увагу, але при цьому основною метою залишається саме Покровськ.

Важливо. Зараз нашим бійцям потрібно ще більше підтримки. Транспорт для виконання завдань є базовою необхідністю. Зараз 1-й ОШП збирає кошти на пікапи. Долучитися до збору можна просто задонативши за посиланням на банку.



Реквізити для переказу на рахунки в інших банках, PayPal чи валютні рахунки ви можете знайти тут та долучитися до збору в будь-який зручний спосіб. Кожна гривня може рятувати життя!

"Покровськ був добре підготовлений": чому росіяни змогли зайти у місто

Поки я готувався до нашої розмови, в аналітиків DeepState вийшов пост про ситуацію в районі Покровська і я би зараз хотів звернути увагу на два моменти. Перший – це те, що, як зауважують аналітики, зачистка північної частини Покровська зараз зовсім не вирішує проблему просочування на півдні, чи радше на південному заході, в районі Леонтовичів, Троянди і Звірового. А чи взагалі зараз в тих умовах, які є, можливе перерізання шляху росіянам і зупинення цього просочування?

Більш компетентну оцінку може дати той командир, який організовує заходи безпосередньо на тій ділянці місцевості й розуміє проблемні питання. Бо ми працюємо в зоні відповідальності 1-го корпусу, але складовою БпЛА долучені до Покровська.

Щодо перерізання, то, на мою думку, більш раціональним буде саме витіснення цих малих груп і відновлення рубежів, а тоді – вихід на південну околицю Покровська і відновлення контролю там.

Покровськ насправді був добре підготовлений до оборони. Зараз складно дати оцінку, чому сталося саме так і як воно дійшло до критичної точки. На мою думку, це пов’язано з передачею невірної інформації від командування.



Дмитро "Перун" Філатов / Фото 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла

Чому я приходжу до таких висновків? Повірте, я часто спілкуюся з різними командирами та наш підрозділ часто був приданий до різних угруповань, бригад і зараз до корпусів. І я бачу, як вирішуються проблемні питання. Іноді, коли командири звітують про втрату території чи неспроможності виконати поставлені задачі, їх усувають.

Відповідно, деякі командири починають приховувати реальний стан справ, щоб не втратити свою посаду. Є різні командири й це треба розуміти. І саме через це виникає така ситуація.

Спершу якийсь командир приховав від начальника інформацію, потім вона накопичується, і коли ми починаємо вирішувати, то виходить, що проблема набагато більша, ніж було озвучено, і все сиплеться. І я думаю, що Покровськ – це одна з таких ситуацій. Тут ще не до кінця була вибудована корпусна система. Проблемою є не перехід на цю систему. Але поки вона не набула чітких спроможностей, командири корпусів не були достатньо обізнані по підрозділах, які перейшли в їхнє підпорядкування, командири бригад були їм ще не зовсім відомі.

Це створює ситуацію, де ти складаєш маленькі проблемні питання одне за одним в коробочку, і потім в один день відкриваєш, а там все коробка повна суцільних проблем, які вирішити за один день неможливо.

Погано, що так відбувається, але це один з етапів нашого зростання і змін всередині Збройних Сил, які в будь-якому випадку мали статися. Проблемні питання з часом вирішаться, бо вони не залишаться без уваги. А ті командири, які надавали недостовірну інформацію, думаю, будуть виявлені та усунуті.

"Було багато спроб інфільтрації": чи є загроза втрати Мирнограда?

Другий момент з допису аналітиків, на який би я хотів звернути увагу, стосується Мирнограда. І тут я хочу зацитувати: "Якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від зовнішнього світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там". Ви вважаєте такий сценарій можливим?

З аналітиками DeepState в деяких питаннях погоджуюся, але не у всіх. Дії противника свідчать про те, що у Мирноград він не зайшов, а обходить його. Але це не означає, що саме такий задум. Наші підрозділи, які протидіють ворогу, розвіюють його плани.

Було багато випадків, коли противник намагався інфільтруватися безпосередньо у Мирноград, і було багато ситуацій, коли 38-ма бригада вирішувала ці питання. Ба більше, командир бригади в певних питаннях брав на себе, скажімо так, удар, звітуючи про проблемні питання. Він не приховував.

Завдяки тому, що він намагався вести відкритий діалог, озвучувати проблемні питання, подобалось це комусь чи ні, їх вдалося вирішити, вчасно посилити наші позиції. Командир 38-ї бригади дуже досвідчений і дуже порядна людина. Тому інфільтрація в Мирноград для противника була невдалою, і він іде в обхід.



Ситуація в Мирнограді / Карта DeepStateMAP

У противника є ряд проривів. І ні завтра, ні післязавтра він не зупиниться. Попереду в нас ще важкі бої й доволі складні етапи.

"Не хотілося би до цього доводити": чи може вистояти Мирноград без Покровська

Є багато розмов про те, що Мирноград без Покровська втримати неможливо. А як вважаєте ви – якщо припустити сценарій, де Покровськ буде втрачений, то чи взагалі можлива оборона Мирнограда в таких умовах?

Звісно, це можливо, але не хотілося б до цього доводити. І це, скажімо так, в цілому погіршить наше положення. Але треба розуміти, що якщо навіть в противника буде достатньо спроможностей захопити Покровськ, це не відбудеться за один день.

На що росіяни перетворили Мирноград: дивіться відео

А ситуація в Мирнограді теж була доволі складна і її вдалося вирішили саме завдяки достатній концентрації наших сил і військ для того, щоб унеможливити ті заходи, які проводив противник. І попри те, що ситуація все одно залишається напруженою, вона точно більш контрольована, ніж у Покровську.

Надалі, навіть якщо буде залишатися тільки один квартал під контролем наших військ в Покровську, є сенс продовжувати боротьбу.

Треба розуміти, що якщо противник повністю заволодіє містом, нам треба буде відійти від Покровська кілометрів так на 10. Бо коли противник в урбанізованій зоні, де є багатоповерхівки, а ми будемо йти полями до міста – це призведе до величезних втрат з нашого боку. А от утримувати оборону в районі Добропілля буде більше сенсу, бо це теж урбанізована зона і в нас, скажімо так, будуть одинакові умови з противником.



Якщо Покровськ впаде, то нова лінія зіткнення може бути в районі Добропілля / Карта DeepStateMAP

"Певна схожість є": чи повторюється у Покровську сценарій Авдіївки та Суджі

Зараз відомі медійні особи та окремі військові порівнюють ситуацію в Покровську з тим, що було в Авдіївці та Суджі. Фінал операцій в тих містах ми знаємо. Чи погоджуєтеся з тим, що зараз ситуація така ж?

Певна схожість є. Але тут нема труби й немає каналізації, яка б дала можливість так далеко пролізти. Але факт залишається фактом – схожість є, і самі дії вищого командування противника мають той самий алгоритм. Вони мали успіх в Авдіївці, в Суджі та намагаються повторювати його. Але я хочу нагадати, що не так давно була ситуація в Куп’янську з тою ж трубою і тою ж інфільтрацією. І поки що всі заходи, які вжив противник, нівелюються діями наших підрозділів. Зокрема, на Куп’янському напрямку 475-й окремий штурмовий батальйон обрізав шляхи логістики й інші підрозділи здійснюють зачистку.

Про що це свідчить? Наше командування теж має великий досвід і вживає відповідних заходів. І як я вже казав, ще не всі карти викладені на стіл. У нас ще відбудеться багато подій, які будуть впливати на перебіг боїв.

"Зупинити війну буде дорожче, ніж продовжувати": яка головна мета росіян на Донеччині

У серпні ми з вами говорили про Добропільський наступ росіян, і ще тоді ви казали, що задум росіян провалився. Наскільки зріз того виступу змінив плани ворога?

Це зруйнувало їм такий переможний марш. Я впевнений, що в особистих розмовах Путін обіцяв Трампу, що за незначний проміжок часу зможе забрати весь Донбас і тоді можна буде про щось уже домовлятися.

Треба розуміти, що Росія не може завершити війну, поки не закриє ряд критичних питань. Одне з них – Краматорськ, Слов’янськ і Лиман. Бо це ті ділянки, які стратегічно важливі для забезпечення Донецької та Луганської областей водою.

Хто достатньо часу провів тут, той добре орієнтується і знає про проблеми з питною водою в цих регіонах. Саме через вугільний щит тут немає водоноса на більш-менш нормальних глибинах. Якщо ви бачили терикони, породу, яку викидають із шахт, то вона зазвичай такого кольору іржі. Це свідчить про велику концентрацію металів. Відповідно, металами тут забруднена вода. А такі забруднення складно вивести й довести воду до тих норм, щоб її можна було споживати. Це можливо, але складно. Але джерел недостатньо для виробництв і забезпечення всього населення урбанізованих зон.

Основна проблема в Донецьку зараз – відсутність питної води. Якби це питання можна було вирішити просто тим, щоб пробити свердловину – то проблеми б не існувало.

Тому якщо росіяни завершуватимуть війну, постає питання води. Саме тому вони будуть продовжувати війну, поки не вийдуть на стратегічно важливі об’єкти та не зможуть забезпечити окуповані території. Окупована територія Запорізької області теж залежна від питної води. Так само важко розвивати аграрний сектор, якщо не буде достатньо води. Тому вони в такому становищі, де вимушені за будь-яку ціну продовжувати війну, бо зупинити її – ще дорожче.

Якщо війна закінчиться, цивільне населення на окупованих територіях буде очікувати відновлення життя бодай до довоєнного рівня. А відновити його можливості не буде. Відповідно, це може призвести до обурення і внутрішніх конфліктів. А те, чого найбільше боїться Росія – це революції, а не зовнішніх ворогів. Найбільше вони бояться саме революції.

"Перевага несуттєва, але на нашому боці": які втрати росіян на Покровському напрямку

Ми багато говорили про дії противника і його просування, але хотілося б і звернути увагу на втрати – ціну, якою росіяни просуваються. Який рівень втрат зараз у росіян на Покровському напрямку?

Найменший показник, який ми зараз тримаємо, це 1 до 10, якщо порівнювати наші втрати та втрати противника. В певні проміжки часу, коли ворог нарощує інтенсивність боїв, то цей показник зростає до рівня 1 до 30.

Про що це свідчить? Перевага противника у співвідношенні до наших військ складає 1 до 3,5 чи 1 до 4, а втрати – 1 до 10. І це середнє значення, бо є певні проміжки, коли воно більше. Відповідно, кількість втрат противника не порівнюється з перевагою в чисельності особового складу. Цього вдається досягати перш за все через нашу технологічну перевагу. Вона не є аж суттєвою, але вона все ж таки на нашому боці.

Також таке співвідношення втрат пов’язане з тим, що ми все ж перебуваємо в обороні, а противник веде активні штурмові дії, де висока концентрація наших сил. Відповідно, тому такий результат.