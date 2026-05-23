DeepState заявив про повну окупацію Покровська та Мирнограда: що на це кажуть військові

Співзасновник DeepState заявив про повну окупацію міст Покровськ та Мирноград. Водночас українські військові, які безпосередньо тримають оборону на цьому напрямку, запевняють, що бої тривають.

Зокрема, Сили оборони залишаються у частині Покровська. Про це в коментарі hromadske заявив старший офіцер відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ лейтенант Сергій Лефтер.

Яку заяву зробив співзасновник DeepState?

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий заявив, що окупаційна армія нібито взяла під повний контроль Покровськ і Мирноград Донецької області.

За його словами, російські війська активно нарощують присутність у містах та створюють там плацдарм для подальшого просування вглиб Донеччини.

Покровськ, Мирноград окуповані… Ворог активно заводить туди свої сили. Ворог активно нарощує свою піхоту у великій кількості там. А це велике місто, там їх навіть вибивати важко. Техніку, артилерію, яка вже давно стоїть, зокрема, на південних околицях що Мирнограда, що Покровська, яка працює далі по лінії бойового зіткнення. Відбувається активізація пілотів, які повністю контролюють всю логістику, там повністю контролюють небо,

– сказав Погорілий.

Аналітик також заявив, що окупанти можуть використати захоплені міста для подальшого наступу на Добропілля та посилення тиску на логістику. Крім того, Погорілий різко розкритикував спроби утримувати Покровськ за будь-яку ціну та згадав про невдалу операцію українських сил.

"Згадати тільки той "штурм" 425, де ми просто бездарно втратили людей і техніку, бо була задача залетіти в Покровськ та утримати якісь околиці… Ми його втратили. Збережімо життя людей, працюймо якось по-іншому. Чомусь у вищому військовому командуванні вважають, що це неправильно. Треба до останнього тримати Покровськ, бо якась там інформаційна війна, ще щось", – заявив він.

Що кажуть українські військові?

У ЗСУ спростували інформацію про повну окупацію Покровська. Сергій Лефтер наголосив, що оборона міста триває.

Триває оборонна операція Покровська. Сили оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях міста,

– повідомив Лефтер.

Також інформацію про присутність українських військових у Покровську підтвердив один з офіцерів 25 окремої повітрянодесантної бригади.

"Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо, ми їх годуємо, ми бачимо, як вони вибігають і забирають свої посилки або десь відпрацьовують по противнику. Також передають інформацію про те, що чують, що бачать і відповідно до цього ми можемо наносити вогневе ураження", – зазначив військовий.

Водночас ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті, а бої у районі міста тривають.

Що кажуть про ситуацію на Покровському напрямку в ISW?

Станом на 22 травня 2026 року аналітики ISW фіксують, що російські війська продовжують наступальні дії на Покровському напрямку, але не досягають суттєвих проривів і стикаються з високими втратами особового складу та техніки.

Українські сили, своєю чергою, проводять контратаки та точкові удари по логістиці й пунктах зосередження противника, що ускладнює просування ворога вглиб оборони Донеччини.

Загальна динаміка на ділянці залишається маневреною, з постійною боротьбою за тактичні позиції навколо ключових населених пунктів і транспортних вузлів. На Покровському напрямку російські підрозділи продовжували обмежені штурмові дії та інфільтраційні спроби, однак підтверджених успіхів у просуванні не зафіксовано.

Українські сили водночас здійснювали коротко- та середньодистанційні удари по районах зосередження окупаційних військ у тилу та прифронтовій зоні, зокрема по районах Покровська та навколишніх населених пунктах.

Окремо ISW зазначає, що підрозділи ЗСУ продовжують локальні просування в окремих секторах поблизу міста, що свідчить про збереження активної оборонно-наступальної взаємодії на цій ділянці фронту.