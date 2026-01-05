Жертв тисячі: військовий розповів, яку тактику росіян насправді називають "новою"

Аналітики американського Інституту війни повідомляють, що окупанти збільшили темп просування завдяки новому оперативному шаблону. Він базується на тривалій кампанії повітряної блокади на полі бою, тактичних зусиллях з перехоплення, місії інфільтрації та атаках малими групами.

Як розповів 24 Каналу офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, подібну тактику противник застосовує вже не вперше. Тому просування ворога зумовлене не новим оперативним шаблоном, а великим недоукомплектуванням Сил оборони.

Яка ключова проблема є на фронті?

Сьогодні головним викликом для бійців є не нова тактика ворога. Адже окупанти щодня зазнають неймовірно великих втрат на фронті. Якби кожна наша бригада була забезпечена свідомими громадянами, які хочуть боронити свою землю, противник не зміг би захопити навіть 50% того, що захопив. А його втрати були б ще більшими.

Втім, окупанти справді намагаються знайти щось нове. Наприклад, на смузі оборони нашої бригади упродовж місяця вони втратили близько 60 одиниць техніки, а це досить рекордні показники. До того ж ворог дуже давно не застосовував таку велику кількість техніки під час штурмових дій,

– зауважив офіцер.

Зараз противник намагається обходити Покровську англомерацію, хоче прорватися до населеного пункту Добропілля, але в нього наразі нічого не виходить.

Чому ворог все-таки може просуватися?

Водночас продовжуються щоденні штурми малими піхотними групами від трьох до п'яти військовослужбовців. Так ворог намагається промацувати наші позиції та шукати місця, де менша кількість особового складу, де, можливо, вона навіть відсутня через те, що фізично ми не можемо закрити повністю все.

"Відповідно, противник знаходить такі місця і намагається просунутися далі. Тобто це не є чимось новим. Це коштує росіянам тисячі смертей щомісяця", – наголосив Андрій Отченаш.

Важливо! Бригада "Рубіж" проводить збір на наземний дрон для медичної евакуації. З його допомогою вдасться забирати поранених навіть з тих місць, у які не можна потрапити іншим транспортом. Це врятує значно більше життів наших військових. Долучитися до збору можна за посиланням!

На жаль, потрібно визнавати, що у противника в десятки разів більше особового складу, який штурмує наші позиції під страхом розстрілу своїми командирами. Тому Росія все-таки має певні досягнення. Але це зовсім не ті здобутки про які вони мріяли.

Наприклад, противник планував захопити Добропілля ще до початку 2026 року. Але станом на 5 січня 2026 так і не зміг цього зробити.

Бої на Донеччині: що відбувається?