Сили оборони зупинили групу росіян у Покровську: є поранені окупанти

Російські атаки на фронті не вщухають. Українські захисники тримають Покровський напрямок, де нещодавно зупинили ворожу групу.

Кадри роботи дронів та артилерії 147-ї окремої артилерійської бригади показав 7 корпус ДШВ ЗСУ.

Як ЗСУ зупиняли ворога у Покровську?

Як розповіли бійці 147 ОАБр, у районі промислової зони на північному заході Покровська вони зірвали спробу просування російської групи.

Для зупинки противника застосували дрони та артилерію. Зазначається, що спочатку по трьох окупантах відпрацювали безпілотники бригади. Потім по росіянах завдали удару з артилерії калібру 155 міліметрів.

Успішна спроба зірвати атаку на Покровськ: дивіться відео

За словами захисників, у результаті операції троє російських військових зазнали поранень.

Як змінилась ситуація на фронті?