Росія перекинула танкову дивізію до одного з міст на Донеччині: у ЗСУ розкрили намір ворога

Окупанти планують наступальні дії на Покровському напрямку. Саме місто ворог використовує як своєрідний хаб.

У Покровську росіяни продовжують накопичувати особовий склад і техніку. Зокрема, сюди була перекинута 90-та танкова дивізія. Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ.

Що задумав ворог на околицях Покровська?

У Мирнограді противник тим часом розгортає пункти управління. Цей населений пункт загарбники намагаються використати як "міст" для прориву в напрямку Родинського.

Захоплення Гришиного зараз залишається головною ціллю російських військ. Для наступу на селище ворог залучив одразу кілька підрозділів різних бригад. Протягом тривалого часу російська піхота намагалася прорватися безпосередньо через саме селище. Водночас інші групи окупантів обходили Гришине відкритою місцевістю, щоб просунутися далі на північ у напрямку Василівки.

Сили оборони уражали ворога з усіх наявних засобів – з допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також і зі стрілецької зброї. Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою.

До слова, з початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати. Частину гармат Сили оборони вразили у Покровську. У районі Родинського з початку травня лише 38 ОБрМП уразила 11 одиниць артилерійської техніки.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Тут ворог зосередив близько 106 тисяч особового складу. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На початку травня у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповідали, що російські війська активізували наступ поблизу Покровська. Основна мета окупантів – витіснити українські сили з північних околиць міста та просунутися у напрямку селища Шевченко.

На Донеччині, зокрема на Добропільському та Покровсько-Мирноградському напрямках, російські війська відмовляються від масштабних механізованих штурмів через великі втрати та неефективність такої тактики.

Як розповів головний сержант 12 бригади "Азов" НГУ Ігор Шелепйонок, українські дрони знищують ворожу техніку та піхоту ще на підходах до позицій. Саме тому росіяни переважно наступають малими групами – по одному, двоє або троє військових, намагаючись непомітно проникнути в українську оборону.

За словами військового, використання техніки може зрости лише у разі погіршення погоди, коли дрони працюватимуть менш ефективно. Наразі ж російська армія уникає масового застосування бронетехніки через загрозу ударів безпілотників.