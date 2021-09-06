Поле соняшників надихнуло на створення технології "розумні жалюзі": винахід українця вразив світ

В рамках проєкту "Робимо українське", який створила компанія "Метінвест" до свого 15-річчя, український винахідник Євген Ерік розповів, як поле соняшників надихнуло його на створення технології "розумні жалюзі".

Ця технологія українця дозволяє істотно знизити витрати електроенергії, а її вже використовує NASA, йдеться в сюжеті програми.

Чимало днів, які Євген провів в роздумах про створення ідеальної системи енергозбереження, не давали результату. Але одного разу, прямуючи трасою Київ-Одеса, він побачив соняшникове поле. І в той момент прийшла ідея – створити жалюзі, які будуть повертатися до світла, як це роблять соняшники.

"Жалюзі – це, по суті, єдине вікно в цей світ "зеленої" енергії, оскільки вам належить тільки ваше вікно. Не частина фасаду будинку, не під'їзд, не дах будинку – у вас є вікно, і його потрібно по максимуму використовувати", – зазначив винахідник.

Півтора року пішло у Євгена на створення прототипу. За цей час він кілька разів був на межі банкрутства через великі витрати на виробництво. Проте кожного разу, чуючи захоплені відгуки про свій винахід, збирався з силами і йшов далі.

Ми пройшли довгий шлях – півтора року, експериментуючи з матеріалами, з різними типами сонячних панелей, алюмінієвих профілів і так далі, для того, щоб система дійсно була в майбутньому доступна кожному українцю,

– зазначив він.

Нагадаємо, відеопроєкт "Робимо українське" компанія "Метінвест" підготувала до свого 15-тиріччя. Він розповідає про українців, які прославляють нашу країну за кордоном і створюють щось особливе.