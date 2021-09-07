На поліпшення екологічності Північного ГЗК "Метінвест" направив 700 мільйонів гривень
Джерело:"Метінвест"
На Північному ГЗК Групи Метінвест завершують проєкт із заміни електрофільтрів. Він оцінюється у понад 700 млн грн.
Уже розпочато будівництво останнього з шести запланованих сучасних електрофільтрів чеської компанії ZVVZ-Enven Engineering, і вже зараз закриті всі джерела викидів пилу.
У "Метінвесті" повідомили, що електрофільтри працюють відповідно до вимог природоохоронного законодавства України. Їх установка допоможе скоротити викиди.
Для боротьби з пилом на Північному ГЗК у кар'єрах працює потужна водополивна техніка, але також застосовується й ряд інших заходів для боротьби з пилом на підприємстві.
З метою поліпшення екологічної ситуації Північний ГЗК використовує зелені технології – висаджує дерева, чагарники і траву.
Викиди пилу в порівнянні з 2020 роком зменшилися на 20%. Комбінат встановлює ефективні газоочистки, застосовує нові методи для боротьби з пилом і реалізує ряд заходів для раціонального використання виробничих відходів, водних і земельних ресурсів,
– розповів гендиректор Північного ГЗК Андрій Скачков.
Він додав, що на виконання заходів екологічної програми компанія" Метінвест "щорічно інвестує понад 2 млрд гривень.