Не встигла на маршрутку і пішла до подруги: знайшли зниклу 13-річну дівчину з Рівненщини
Джерело:Поліція Рівненської області
У Рівненській області знайшли 13-річну дівчину, яка поїхала до подруги, а потім нібито зникла. Вона увесь цей час просто гостювала у знайомої в Тернополі.
До поліції звернувся тато 13-річної дівчини й повідомив, що його донька зникла, а вже наступного ранку вона знайшлася.
Також цікаво Раптово знепритомнів: у Львові провели складну операцію 10-річному хлопчику із вадою серця
Як дівчина опинилася в Тернополі
13-річна дівчина, яка мешкає у селі Варковичі, 16 липня поїхала до подруги в Дубно. Наступного дня вона зателефонувала батькові й сказала, що їде додому. Однак ні того дня, ні наступного, вона не повернулася.
Після того, як батько повідомив про зникнення дитини, наступного ранку її знайшли у Дубно. Вона повернулась туди з Тернополя та одразу пішла до подруги, в якої була раніше. Остання повідомила про це поліції.
Свою поїздку 13-річна пояснила тим, що просто не встигла на останню маршрутку додому, тому і вирішила поїхати в Тернопіль до знайомої.
Батька можуть притягнути до відповідальності
Поліцейські повернули дитину додому. З родиною вони провели профілактичну бесіду.
А ось тата дівчини можуть притягнути до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. У такому випадку чоловіку загрожує попередження або штраф від 850 до 1700 гривень.
Як шукати дитину, яка зникла:
- попросіть друзів та родичів допомогти у пошуку;
- якщо дитина зникла поза межами міста, до пошуків треба підключати працівників лісгоспу, МНС;
- зв'яжіться з мобільним оператором та подайте заявку на встановлення місця перебування мобільного телефону;
- зателефонуйте друзям та знайомим дитини. Також зверніться до лікарень, залізничних та автовокзалів;
- повідомте про зникнення дитини в школу, садок, гуртки, які вона відвідувала. Запитайте, чи не говорила дитина комусь про те, що хоче втекти, чи не приходив до неї хтось підозрілий;
- розклейте оголошення про зникнення з фотографією, прикметами дитини та своїми контактами;
- розмістіть такі оголошення на спеціалізованих пошукових сайтах, у соцмережах;
- зверніться у місцеві ЗМІ. Надайте фотографію та інформацію про дитину.