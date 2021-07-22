Не встигла на маршрутку і пішла до подруги: знайшли зниклу 13-річну дівчину з Рівненщини

У Рівненській області знайшли 13-річну дівчину, яка поїхала до подруги, а потім нібито зникла. Вона увесь цей час просто гостювала у знайомої в Тернополі.

До поліції звернувся тато 13-річної дівчини й повідомив, що його донька зникла, а вже наступного ранку вона знайшлася.

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Як дівчина опинилася в Тернополі

13-річна дівчина, яка мешкає у селі Варковичі, 16 липня поїхала до подруги в Дубно. Наступного дня вона зателефонувала батькові й сказала, що їде додому. Однак ні того дня, ні наступного, вона не повернулася.

Після того, як батько повідомив про зникнення дитини, наступного ранку її знайшли у Дубно. Вона повернулась туди з Тернополя та одразу пішла до подруги, в якої була раніше. Остання повідомила про це поліції.

Свою поїздку 13-річна пояснила тим, що просто не встигла на останню маршрутку додому, тому і вирішила поїхати в Тернопіль до знайомої.

Батька можуть притягнути до відповідальності

Поліцейські повернули дитину додому. З родиною вони провели профілактичну бесіду.

А ось тата дівчини можуть притягнути до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. У такому випадку чоловіку загрожує попередження або штраф від 850 до 1700 гривень.

Як шукати дитину, яка зникла:

попросіть друзів та родичів допомогти у пошуку; якщо дитина зникла поза межами міста, до пошуків треба підключати працівників лісгоспу, МНС; зв'яжіться з мобільним оператором та подайте заявку на встановлення місця перебування мобільного телефону; зателефонуйте друзям та знайомим дитини. Також зверніться до лікарень, залізничних та автовокзалів; повідомте про зникнення дитини в школу, садок, гуртки, які вона відвідувала. Запитайте, чи не говорила дитина комусь про те, що хоче втекти, чи не приходив до неї хтось підозрілий; розклейте оголошення про зникнення з фотографією, прикметами дитини та своїми контактами; розмістіть такі оголошення на спеціалізованих пошукових сайтах, у соцмережах; зверніться у місцеві ЗМІ. Надайте фотографію та інформацію про дитину.

Психологи наголошують, що не можна сварити дитину після того, коли ви її знайшли. Вона може бути перелякано і це матиме негативні наслідки.