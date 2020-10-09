Спалахнув новий скандал навколо відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Один з обраних членів конкурсної комісії, яка має обирати керівника, є поліцейським, а це заборонено законом. Йдеться про Олексія Дрозда. "Центр протидії корупції" вимагає, аби він знявся з посади.

Як стало відомо, 17 вересня 2020 року "Слуга народу", ОПЗЖ, "Довіра" та "За майбутнє" проголосували за своїх представників в конкурсну комісію з обрання керівника САП. Олексія Дрозду делегували від "Слуги народу", повідомили у "Центрі протидії корупції".

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Дрозда є начальником відділу докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ. "Центру протидії корупції" надіслав запит в цю академію і там підтвердили, що Дрозд дійсно є поліцейським.

Що відомо про Дрозда

Юрій Дрозд є співвласником ТОВ "АПС-Київ" та ТОВ "АПС-Кіровоград". Вони встановлюють пожежні системи та обслуговування вогнегасників. Ці фірми перемагають на державних тендерах. Відомо, що ТОВ "АПС-Київ" отримало від держави понад 22 мільйони гривень.

► Що задекларував Дрозд

Олексій Дрозд у своїй декларації вказав придбання земельної ділянки за 49 тисяч гривень у селі Хотів Київської області у 2017 році, хоча ринкова вартість земельної ділянки могла бути значно вищою. Також у 2018 році його дружина придбала авто Volkswagen Golf за 179 тисяч гривень. Варто зазначити, що зараз вартість уживаного авто такої ж марки – від 265 до 415 тисяч гривень. Дрозд вказав у декларації, що живе у квартирі його батька.

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ЦПК вимагає, аби Дрозд склав повноваження

Виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дарія Каленюк повідомила, що призначення Олексія Дрозда у конкурсній комісії – це пряме порушення закону. "Згідно з законом, він отримує фінансування так, як усі поліцейські. Він – поліцейський, а тому не може бути членом конкурсної комісії, адже у законі є пряма така заборона", – запевнила Каленюк.

Вона додала, що у Дрозда відсутній антикорупційний досвід.

Присутність Дрозда у конкурсній комісії ставить під сумнів взагалі проведення конкурсу, адже будь-які результати можна буде оскаржити. Тому ми вимагаємо, аби він негайно склав свої повноваження,

– підсумувала виконавча директорка ЦПК.

Це середовище Авакова, – Юрчишин

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин також сказав, що ця ситуація може бути такою, як було з призначенням директора НАБУ. "Пригадуєте ситуацію, коли указ про призначення директора НАБУ оскаржили за формальними ознаками, бо президент в Конституції не має повноважень призначати. Аналогічна ситуація можлива і тут", – нагадав нардеп.

Ця людина – поліцейський, це середовище міністра внутрішніх справ Аваков. Спеціально роблять у такий спосіб, щоб навіть обраного керівника САП можна було зняти в будь-який момент,

– заявив Юрчишин.

Нардеп наголосив, що це не перше порушення закону, адже 5 з 7 членів комісії не мають антикорупційного досвіду. Однак довести це складно, адже таке судження вважають оціночним.

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