Поліцейський Олександр Бистров на початку липня порушив правила дорожнього руху. Згодом він навіть напав з балончиком та пістолетом на подружжя блогерів в центрі Києва, яке проїжджало повз. Наразі правоохоронця вже звільнили з роботи.

Таку інформацію Bihus.info підтвердив адвокат потерпілої пари Євген Пронін.

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4 липня поліцейський Олександр Бистров їхав смугою громадського транспорту. Його одразу зупинили співробітники патрульної служби. Блогер Андрій Трушковський, який проїжджав повз зі своєю дружиною, знімав цей момент на відео та активно коментував.

Бистрову не сподобалась поведінка пасажира. Він наздогнав автівку і використав проти подружжя заборонений газовий балончик. Також поліцейський витягував пістолет і демонстрував службове посвідчення.



Поліцейський Олександр Бистров / Фото Bihus.info

Потерпілі Андрій Трушковський та Сабіна Мусіна після нападу написали заяву в правоохоронні органи і Національна поліція розпочала службове розслідування.

В результаті поліцейського Олександра Бистрова звільнили з роботи. У поліції він працював з 2015 року. З березня 2020 року службовець перевівся до Департаменту стратегічних розслідувань.

Крім звільнення з поліції, йому потенційно загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Напад в центрі Києва наразі розслідує Державне бюро розслідувань. Експоліцейському інкримінують "хуліганство".

Що відомо про автомобілі Бистрова

На момент інциденту порушник керував автомобілем Infiniti Q50, яка відсутня в його декларації.

Довідка. Автівка Infiniti Q50 на сайтах з продажу вживаних авто коштує від 600 тисяч гривень.

Також Бистров не вказав у декларації ще одну Infiniti – QX50. Обидві машини оформлені на матір експоліцейського. Зауважимо, що на цих автомобілях розміщені такі номерні знаки, які відсутні в будь-яких офіційних базах та реєстрах.

Під час пояснення керівництву щодо події, він заявив, що просив у матері машину на кілька годин для вирішення власних справ. Втім чоловік не знає, чому на них – фейкові номери. Матір Бистрова не погодилась відповісти на це питання.

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