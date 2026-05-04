Дорогі автівки й 150 протоколів про корупцію: поліція провела масштабні обшуки в посадовців ТЦК

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у чинних і колишніх посадовців з числа керівного складу. Мовиться про перевірки у справах про незаконне збагачення та недостовірне декларування.

Детальніше про це розповіли в Нацполіції у понеділок, 4 травня.

Що відомо про відпрацювання поліції?

Під час перевірок правоохоронці вилучили автомобілі, мотоцикли та готівку – як у гривнях, так і в іноземній валюті. За кілька днів також оформили понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями.

Серед зафіксованого – факти незаконного збагачення та недостовірного декларування майна посадовцями на суму близько 92 мільйонів гривень. Зокрема, один із фігурантів – керівник РТЦК в Одесі – за час роботи суттєво примножив статки та набув активів більш ніж на 45 мільйонів гривень.

Також зазначається, що в одного з помічників начальника об'єднаного МТЦК та СП виявили різницю між задекларованими активами та фактичним майном на рівні близько 10 мільйонів гривень. А в колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування іншого РТЦК ця невідповідність становить приблизно 6,6 мільйона гривень.

Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень,

– наголосили в поліції.

Важливо! На сайті Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрита частина реєстру, де можна переглянути декларації конкретних посадовців.

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 Каналу відверто прокоментував корупцію в ТЦК. За його словами, таке явище в Україні існує, але випадки викриття корупційних схем та покарання свідчать про поступове очищення системи.

Водночас твердження, що в Європі чи США корупції немає, Федоренко вважає хибним – на його думку, вона там також присутня, інколи навіть у складніших і багаторівневих формах.

Які ще відомі випадки корупції за участю працівників ТЦК?

У березні ДБР викрило схему незаконного втручання в державні реєстри, через яку майже сотня військовозобов'язаних змогла уникнути мобілізації. Трьом учасникам справи вже повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Також один із посадовців львівського ТЦК та СП підозрюється у приховуванні майна майже на 8 мільйонів гривень. За даними слідства, у 2023 – 2024 роках він не задекларував землю та будинок у Львівському районі, оформлені на тещу, але фактично придбані за його кошти.

Також у декларації відсутні авто Mercedes і Nissan, якими користувалися він і його родина, хоча формально вони записані на родичів. Перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції за участю Державного бюро розслідувань встановила невідповідність між доходами посадовця та вартістю його майна.

А на Закарпатті у квітні затримали голову військово-лікарської комісії, якого підозрюють в організації схеми незаконного оформлення відстрочок від мобілізації. За даними слідства, посадовець за 6 тисяч доларів оформлював довідки про "обмежену придатність" без проходження медогляду.