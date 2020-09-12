Поліція відкрила кримінальні провадження про порушення виборчого процесу
Поліція відкрила 2 кримінальні провадження про порушення виборчого процесу на Київщині та Вінниччині. Загалом за 11 вересня надійшло 35 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.
Також поліцейські склали 3 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, що стосуються виборчого процесу. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.
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Управління комунікації Нацполіції повідомило, що пов'язані з виборчим процесом повідомлення зафіксовані:
- 12 – в Києві;
- по 4 – у Луганській та Дніпропетровській;
- по 3 – у Волинській та Кіровоградській;
- по 2 – у Житомирській і Київській;
- по одному – в Донецькій, Львівській, Одеській, Полтавській і Харківській областях.
Загалом із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 171 повідомлення, пов'язане із виборчим процесом. Здебільшого вони пов'язані з:
- псуванням агітаційних матеріалів;
- порушенням порядку розміщення агітматеріалів;
- порушенням обмежень щодо ведення передвиборчої агітації;
- підкупом виборців;
- порушенням порядку ведення реєстрів виборців;
- порушенням порядку ведення агітації;
- наданням неправдивих відомостей до органу ведення реєстру;
- порушенням порядку фінансування партії;
- фальсифікацією виборчих документів.
З 5 вересня зареєстрували 171 повідомлення / Фото Національної поліції
Поліцейські розпочали 17 кримінальних проваджень з початку виборчого процесу. З них 13 – стосуються порушення виборчого законодавства.