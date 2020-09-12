Поліція відкрила 2 кримінальні провадження про порушення виборчого процесу на Київщині та Вінниччині. Загалом за 11 вересня надійшло 35 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Також поліцейські склали 3 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, що стосуються виборчого процесу. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

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Управління комунікації Нацполіції повідомило, що пов'язані з виборчим процесом повідомлення зафіксовані:

12 – в Києві;

по 4 – у Луганській та Дніпропетровській;

по 3 – у Волинській та Кіровоградській;

по 2 – у Житомирській і Київській;

по одному – в Донецькій, Львівській, Одеській, Полтавській і Харківській областях.

Загалом із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 171 повідомлення, пов'язане із виборчим процесом. Здебільшого вони пов'язані з:

псуванням агітаційних матеріалів;

порушенням порядку розміщення агітматеріалів;

порушенням обмежень щодо ведення передвиборчої агітації;

підкупом виборців;

порушенням порядку ведення реєстрів виборців;

порушенням порядку ведення агітації;

наданням неправдивих відомостей до органу ведення реєстру;

порушенням порядку фінансування партії;

фальсифікацією виборчих документів.



З 5 вересня зареєстрували 171 повідомлення / Фото Національної поліції

Поліцейські розпочали 17 кримінальних проваджень з початку виборчого процесу. З них 13 – стосуються порушення виборчого законодавства.