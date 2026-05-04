В ГУР 3 травня оприлюднили відповідну перехоплену розмову росіян. Наші розвідники підкреслили: російському командуванню байдуже, що відбувається.

Чи правда, що росіяни помирають з голоду на фронті?

Про це говорять самі загарбники. Цікаво, що один із них вирішив піти далі та поскаржитися комусь, хто може вплинути на ситуацію. Але той не поспішає розв'язувати проблеми знайомих.

В аудіоперемовинах бійців 169 окремої мотострілецької бригади 25 армії збройних сил Росії, яка діє на Лиманському напрямку, ідеться про те, як російська армія морить голодом та деморалізує власних солдатів.

Завтра вже четвертий день, як ми взагалі нічого не їмо. Спершу по одній-дві шоколадки скидали, тепер третій день ми взагалі нічого не їмо, завтра буде четвертий,

– розповів окупант своєму знайомому.

Росіяни помирають з голоду: слухайте аудіоперехоплення (обережно, лайка!)

Він попросив вплинути на ситуацію та припустив, що вище командування може бути не в курсі. Бо їхній офіцер не доповідає "нагору".



Проблеми у війську окупантів / Скриншот 24 Каналу

Та з'ясувалося, що знайомий не дуже охочий допомогти. Він пообіцяв переговорити з кимось тет-а-тет "завтра", але нічого не обіцяв.

Є проблематичність, ми стараємося, думаю, найближчим часом налагодимо цей процес,

– дуже ухильно відповів військовий.

За його словами, дронами складно щось доставити, бо нібито "немає синього неба". Тобто фактично окупант своєю бездіяльністю прирік співгромадян на голод.



Як росіяни виправдовують голод своїх солдатів / Скриншот 24 Каналу

В ГУР закликали росіян здаватися Силам оборони України, інакше вони цілком можуть померти з голоду в окопі на чужині. Здатися в полон можна через безпечний Telegram-бот проєкту "Хочу жить".

Цікаво! На початку квітня речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу заявляв: біля Лимана багато росіян не можуть дійти навіть до переднього краю. Це стало можливим завдяки роботі українських безпілотників й артилерії.

27 квітня в ГУР розповідали, що росіяни кидають поранених помирати. Їх ніхто не евакуює, а командири наказують "не розслаблятися" і "не відключатися". Максимум, який вони можуть зробити для поранених, – укрити їх.