Поліція відкрила справу проти жителя Одещини через пост у фейсбуці про Зеленського

Поліція Одеської області скерувала до суду адмінпротокол щодо жителя Подольська Юрія Копельчука. Причиною став пост чоловіка у фейсбуці зі згадкою про президента Володимира Зеленського.

Інформацію про цю ситуацію опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Він заявляв, що справу до суду передала кіберполіція. Однак в коментарі 24 каналу в кіберполіції заперечили свою причетність до цієї справи, хоча і підтвердили, що така справа надійшла до суду. Але передали її одеські правоохоронці.

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В чому звинувачують Юрія Копельчука

За даними Гончаренка, справу порушили за статтею "Поширення неправдивих чуток".

Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, передбачає штраф у розмірі від 170 до 255 гривень або місяць виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку.

Приводом став допис Копельчука в фейсбуці від 27 березня. В ньому Юрій Копельчук написав, що "Зеленський на продажі масок закордон збагатився у 800 разів, заробивши на цьому сотні мільярдів доларів. Весна прийшла, пора саджати "зелень")". Сам пост зроблений на фоні смайликів.

Варто відзначитися, що вся сторінка Юрія Копельчука містить чимало схожих дописів. Про те, що поліція передала справу до суду, він написав ще 10 травня. 24 канал звернувся до Юрія Копельчука по коментар щодо цієї інформації, однак відповіді поки не отримав.



Пост в фейсбуці, за який Юрія Копельчука можуть притягнути до адміністративної відповідальності