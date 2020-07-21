Хлопців 14 та 16 років викрали 19 липня у Кривому Розі. Правоохоронці знайшли їх наступного дня у підвалі гаража виснажених та з численними ранами. У злочині підозрюють трьох чоловіків, затримали наразі одного.

Деталі моторошної історії, що трапилася на Дніпропетровщині, розповіли у пресслужбі поліції області.

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Викрадення та катування дітей у Кривому Розі: що відомо

Увечері 19 липня до поліції звернулися батьки двох хлопців, дев'ятикласників, 14 та 16 років . Вони повідомили, що діти не виходять на зв’язок від ранку.

. Вони повідомили, що діти не виходять на зв’язок від ранку. Правоохоронці встановили, що до зникнення підлітків можуть бути причетними троє місцевих мешканців.

Згодом у гаражному кооперативі в Покровському районі Кривого Рогу знайшли гараж, де, як виявилося, й утримували хлопців.

Усередині гаража в підвалі знайшли виснажених дітей з чисельними тілесними ушкодженнями, їх одразу доставили їх до лікарні.



Хлопців витягнули з гаража з численними ранами / Скриншот з відео поліції

Хлопці розповіли, що зловмисники одягнули їм на голову пакети, запхнули до багажника BMW, вивезли в ліс, а там почали бити й катувати. Після цього дітей перевезли до гаража і зачинили у підвалі.

Правоохоронці вилучили на місці битку, ножі та травматичний пістолет. Одного чоловіка 36 років затримали, ще двох шукають.



У гаражі вилучили битку з написом "всегда прав" / Фото НПУ



На місці злочину вилучили також ножі та пістолет / Фото НПУ

Справу розслідують за трьома статтями ККУ – про катування, незаконне позбавлення волі та розбій.

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