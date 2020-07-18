У Херсоні чоловік із пневматичної зброї поранив у шию 17-річного хлопця. Зловмисник переконує, що стріляв у вентиляційну трубу. Чоловіка вже затримали, а підліток потрапив до лікарні.

В Херсоні чоловік влучив у шию підлітка: деталі інциденту

Про поранення хлопця поліцейських повідомили медики дитячої обласної лікарні. Саме сюди його доправили внаслідок інциденту, передає пресслужба Нацполіції Херсонської області.

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Ці події сталися приблизно о 20:00 17 липня. Тоді неповнолітній разом із товаришем виносив сміття на вулиці, і раптом відчув біль у шиї. Виявилося, що це невідомий вистрілив із пневматичної.

Під час огляду місця інциденту поліцейські вирахували траєкторію польоту кулі. І далі за цим напрямком на вентиляційній металевій трубі виявили вхідні кульові отвори, які ймовірно, утворилися від пострілу з пневматичної зброї. Крім того, правоохоронці на землі знайшли пневматичну кулю, що була такою ж самою, яку видалили шиї пораненого хлопця.



У Херсоні чоловік стріляв по трубі, але влучив у шию підлітка / Фото пресслужби Нацполіції

Що відомо про зловмисника

Також поліцейські встановили особи мешканців багатоповерхівки, вікна та балкони яких виходять на зону обстрілу. Більше того, нещодавно один із них придбав опричний приціл для пістолета. Підозрюваним виявився 66-річний херсонець, який володів пневматичним пістолетом "Флобер".

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік визнав, що того вечора справді стріляв із пістолета. Але в ролі мішені обрав вентиляційну трубу на даху будинку. У хлопця ж він влучив начебто випадково.

Яке майбутнє чекає на стрільця

Наразі йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованої для завдання тілесних ушкоджень.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Правоохоронці вже вилучили в зловмисника пневматичну зброю, приціл та кулі до неї. Призначено низку експертиз. Слідство триває.

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Зауважимо, що схожі події трапилися торік у Переяслав-Хмельницькому на Київщині. Тоді двоє поліцейських, їхній друг та підліток відпочивали на одному з подвір'їв. Чоловіки випивали та стріляли по металевих банках. Зрештою одна з куль влучила у 5-річного Кирила Тлявова. Дитина боролася за своє життя, але надвечір 3 червня померла. Детальніше про цю трагедію читайте за посиланням.