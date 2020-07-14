У Бердянську чоловік влаштував стрілянину по дітях: фото
Мешканець Бердянська, що у Запорізькій області, із вікна власної квартири відкрив стрілянину по компанії, яка сиділа у дворі. Серед них були діти, які гралися у дворі.
Інцидент стався ввечері 13 липня, повідомляє місцеве видання Pro.berdiansk.biz. Очевидці невідкладно звернулися до правоохоронців.
Представники поліції, що приїхали на місце стрілянини, оточили будинок. Чоловіка, що відкрив стрілянину, затримали. Мотиви його вчинку поки що невідомі.
Чоловік влаштував стрілянину по дітях / Pro.berdiansk.biz
Наразі також немає підтвердженої інформації про те, чи вживав він перед тим алкоголь. Про постраждалих внаслідок стрілянини в одному із дворів Бердянська також не повідомляють.
Місце стрілянини у Бердянську / Pro.berdiansk.biz
Зазначимо, нещодавно на Харківщині п'яний чоловік стріляв у відпочивальників з дітьми. Нападник поранив двох осіб, 27-річного чоловіка врятувати не вдалося – він помер від ран.