Мешканець Бердянська, що у Запорізькій області, із вікна власної квартири відкрив стрілянину по компанії, яка сиділа у дворі. Серед них були діти, які гралися у дворі.

Інцидент стався ввечері 13 липня, повідомляє місцеве видання Pro.berdiansk.biz. Очевидці невідкладно звернулися до правоохоронців.

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Представники поліції, що приїхали на місце стрілянини, оточили будинок. Чоловіка, що відкрив стрілянину, затримали. Мотиви його вчинку поки що невідомі.



Чоловік влаштував стрілянину по дітях / Pro.berdiansk.biz

Наразі також немає підтвердженої інформації про те, чи вживав він перед тим алкоголь. Про постраждалих внаслідок стрілянини в одному із дворів Бердянська також не повідомляють.



Місце стрілянини у Бердянську / Pro.berdiansk.biz

Зазначимо, нещодавно на Харківщині п'яний чоловік стріляв у відпочивальників з дітьми. Нападник поранив двох осіб, 27-річного чоловіка врятувати не вдалося – він помер від ран.