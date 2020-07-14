Житель Бердянска, в Запорожской области, из окна собственной квартиры открыл стрельбу по компании, которая сидела во дворе. Среди них были дети, которые играли на улице.

Инцидент произошел вечером 13 июля, сообщает местное издание Pro.berdiansk.biz. Очевидцы незамедлительно обратились к правоохранителям.

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Приехавшие на место стрельбы представители полиции окружили дом. Мужчину, который открыл стрельбу, задержали. Мотивы его поступка пока неизвестны.



Мужчина устроил стрельбу по детям / Pro.berdiansk.biz

Сейчас также нет подтвержденной информации о том, употреблял ли он перед тем алкоголь. О пострадавших в результате стрельбы в одном из дворов Бердянска тоже не сообщают.



Место стрельбы в Бердянске / Pro.berdiansk.biz

Отметим, недавно на Харьковщине пьяный мужчина стрелял в отдыхающих с детьми. Нападавший ранил двоих человек, 27-летнего мужчину спасти не удалось – он умер от ран.