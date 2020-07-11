В Николаеве тяжело ранили в голову 33-летнего местного активиста Демида Дубского. Он является председателем областной ячейки "Свободы".

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Событие произошло примерно в 7:45 утра 11 июля. Именно в это время медики сообщили в полицию, что к ним поступил пациент 33-летний мужчина с травмой головы. Мужчину госпитализировали из собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

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Во время проведения операции врачи установили, что пострадавший получил несквозное огнестрельное ранение в голову. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

Правоохранители, со своей стороны, устанавливают все обстоятельства инцидента. Также решают вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Что известно о пострадавшем

В полиции имя раненого мужчины не называют. Лишь сообщили, что это активист общественной организации и местный житель.

По информации Суспильного, говорится о Демиде Губском. Это журналистам также подтвердили в Нацполиции Николаевской области.

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Демиду Губскому – 33 года. Он является председателем Николаевской областной организации ВО "Свобода".