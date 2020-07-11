У Миколаєві важко поранили в голову 33-річного місцевого активіста Демида Губського. Він є головою обласного осередку "Свободи".

Детальніше про інцидент

Подія сталася приблизно о 7:45 ранку 11 липня. Саме в цей час медики повідомили поліцію, що до них надійшов пацієнт 33-річний чоловік із травмою голови. Чоловіка госпіталізували з власного дому. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Миколаївській області.

Попередній гучний інцидент на Миколаївщині Дружина депутата скоїла самгубство: жінка вистрілила собі в голову – деталі

Під час проведення операції лікарі встановили, що потерпілий отримав ненаскрізне вогнепальне поранення в голову. Зараз йому надають всю необхідну допомогу.

Правоохоронці, зі свого боку, встановлюють усі обставини інциденту. Також вирішують питання щодо надання правової кваліфікації.

Що відомо про потерпілого

У поліції ім’я пораненого чоловіка не називають. Лише повідомили, що це активіст громадської організації та місцевий житель.

За інформацією Суспільного, мовиться про Демида Губського. Це журналістам також підтвердили у Нацполіції Миколаївської області.

Зверніть увагу Стріляли по автівці, а потім повернулися забрати гільзи: у Києві сталася стрілянина – відео

Демиду Губському – 33 роки. Він є головою Миколаївської обласної організації ВО "Свобода".