На Миколаївщині застрелилася дружина депутата місцевої облради. Жінка вистрілила собі в голову з травматичної зброї. Трагедія сталася вранці 29 червня.

Застрелилася дружина депутата Миколаївської облради: що відомо

Про інцидент повідомила пресслужба Нацполіції Миколаївської області. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.

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За даними правоохоронців, трагедія сталася приблизно о 10 годині ранку 29 червня. Про це їм розповів 34-річний чоловік загиблої.

За словами депутата Миколаївської облради, його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову. 33-річна жінка померла на місці події. У цей час чоловік перебував також у приміщені.

На місці зараз працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, керівництво поліції. Наразі вони з’ясовують всі обставини та причини події.

Попередньо, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато розслідування за статтею про умисне вбивство.

Нові деталі трагедії

За інформацією телеграм-каналу Teza, мовиться про дружину депутата Миколаївської обласної ради від "Батьківщини" Ігора Івануни – Крістіну.

Ресурс додає, що дружина депутата покінчила життя самогубством у Миколаєві. Жінка вистрілила собі в скроню з травматичного пістолета її чоловіка. Саме таку версію правоохоронцям повідомив сам Івануна.

Ігор і Крістіна Івануни (Фото з соцмереж)