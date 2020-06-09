Венедіктова про смерть Давиденка: Основна версія – самогубство
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, що слідство розглядає різні версії вбивства нардепа Валерія Давиденка. Однак основною наразі є самогубство.
Остаточну відповідь надасть слідство, але наразі основною версією є саме те, що Валерій Давиденко застрелився сам. Про це розповіла генпрокурорка України Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Українським новинам".
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На запитання журналіста, чи відомі мотиви вбивства і чи був у Давиденка конфлікт з кимось, Венедіктова лаконічно відповіла, що усе це вивчає слідство.
Вивчаються різні версії. Я думаю, що відповідь дасть слідство. Основна версія, на даний момент, залишається – самогубство,
– розповіла генпрокурорка.
Основні версії слідства
Ключовою версією слідства, як раніше розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі 24 каналу, є вбивство, яке було інсценоване під самогубство. Саме за статтею про вбивство й відкрили кримінальне провадження ще у день смерті 23 травня. Друга версія слідства – це те, що Давиденко сам покінчив із життям.
І третьою версією є доведення до самогубства. Саме ця версія є чи не найбільш правдоподібною. Як повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на власні джерела, огляд камер відеоспостереження з місця, де знайшли тіло Давиденка, не показав імовірного вбивці.
Смерть Валерія Давиденка: головне
- Народного депутата України Валерія Давиденка знайшли мертвим 23 травня.
- Тіло в крові виявила прибиральниця у туалеті офісу депутата.
- Нардеп мав вогнепальне поранення голови. Поруч із ним лежав пістолет.
- У версію самогубства не вірять його близькі та колеги. Мовляв, у Давиденка не було жодних підстав для цього, а настрій був бадьорим.
- На окрузі, від якого обирався Давиденко ЦВК оголосила вибори. У них братиме участь Олег Ляшко.