Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, що слідство розглядає різні версії вбивства нардепа Валерія Давиденка. Однак основною наразі є самогубство.

Остаточну відповідь надасть слідство, але наразі основною версією є саме те, що Валерій Давиденко застрелився сам. Про це розповіла генпрокурорка України Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Українським новинам".

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На запитання журналіста, чи відомі мотиви вбивства і чи був у Давиденка конфлікт з кимось, Венедіктова лаконічно відповіла, що усе це вивчає слідство.

Вивчаються різні версії. Я думаю, що відповідь дасть слідство. Основна версія, на даний момент, залишається – самогубство,

– розповіла генпрокурорка.

Основні версії слідства

Ключовою версією слідства, як раніше розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі 24 каналу, є вбивство, яке було інсценоване під самогубство. Саме за статтею про вбивство й відкрили кримінальне провадження ще у день смерті 23 травня. Друга версія слідства – це те, що Давиденко сам покінчив із життям.

І третьою версією є доведення до самогубства. Саме ця версія є чи не найбільш правдоподібною. Як повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на власні джерела, огляд камер відеоспостереження з місця, де знайшли тіло Давиденка, не показав імовірного вбивці.

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