Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что следствие рассматривает различные версии убийства нардепа Валерия Давыденко. Однако основной сейчас является самоубийство.

Окончательный ответ даст следствие, но пока основной версией является именно то, что Валерий Давыденко застрелился сам. Об этом рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Украинским новостям".

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На вопрос журналиста, известны ли мотивы убийства и был ли у Давыденко конфликт с кем-то, Венедиктова лаконично ответила, что все это изучает следствие.

Изучаются различные версии. Я думаю, что ответ даст следствие. Основной версией на данный момент остается – самоубийство,

– рассказала генпрокурор.

Основные версии следствия

Ключевой версией следствия, как ранее рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии 24 каналу, является убийство, которое было инсценировано под самоубийство. Именно по статье об убийстве и открыли уголовное производство еще в день смерти 23 мая. Вторая версия следствия – это то, что Давиденко сам покончил с жизнью.

И третьей версией является доведение до самоубийства. Именно эта версия является едва ли не самой правдоподобной. Как сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на собственные источники, осмотр камер видеонаблюдения с места, где нашли тело Давыденко, не показал вероятного убийцу.

Смерть Валерия Давыденко: главное