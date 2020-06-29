На Николаевщине застрелилась жена депутата местного облсовета. Женщина выстрелила себе в голову из травматического оружия. Трагедия произошла утром 29 июня.

Застрелилась жена депутата Николаевского облсовета: что известно

Об инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.

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По данным правоохранителей, трагедия произошла примерно в 10 часов утра 29 июня. Об этом им рассказал 34-летний муж покойной.

По словам депутата Николаевского облсовета, его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову. 33-летняя женщина умерла на месте происшествия. В это время муж находился также в помещении.

На месте сейчас работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции. Сейчас они выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по статье об умышленном убийстве.

Новые детали трагедии

По информации телеграмм-канала Teza, говорится о жене депутата Николаевского областного совета от "Батькивщины" Игоря Ивануны.

Ресурс добавляет, что жена депутата покончила жизнь самоубийством в Николаеве. Женщина выстрелила себе в висок из травматического пистолета ее мужа. Именно такую версию правоохранителям сообщил сам Ивануна.