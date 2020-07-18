В Херсоне мужчина из пневматического оружия ранил в шею 17-летнего парня. Злоумышленник убеждает, что стрелял в вентиляционную трубу. Мужчину уже задержали, а подросток попал в больницу.

В Херсоне мужчина попал в шею подростка: детали инцидента

О ранении парня полицейским сообщили медики детской областной больницы. Именно сюда его доставили в результате инцидента, передает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

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Эти события произошли примерно в 20:00 17 июля. Тогда несовершеннолетний вместе с товарищем выносил мусор на улице, и вдруг почувствовал боль в шее. Оказалось, что это неизвестный выстрелил из пневматического оружия.

Во время осмотра места инцидента полицейские вычислили траекторию полета пули. И далее по этому направлению на вентиляционной металлической трубе обнаружили входные пулевые отверстия, которые, вероятно, образовались от выстрела из пневматического оружия. Кроме того, правоохранители на земле нашли пневматическую пулю, которая была такой же, которую удалили из шеи раненого парня.



В Херсоне мужчина стрелял по трубе, но попал в шею подростка / Фото пресс-службы Нацполиции

Что известно о злоумышленнике

Также полицейские установили личности жителей многоэтажки, окна и балконы которых выходят на зону обстрела. Более того, недавно один из них приобрел оптический прицел для пистолета. Подозреваемым оказался 66-летний херсонец, который владел пневматическим пистолетом "Флобер".

Во время общения с правоохранителями мужчина признал, что в тот вечер действительно стрелял из пистолета. Но на роль мишени выбрал вентиляционную трубу на крыше дома. В парня же он попал якобы случайно.

Какое будущее ждет стрелка

Сейчас ему сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса о хулиганстве с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Если вину мужчины докажут, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Правоохранители уже изъяли у злоумышленника пневматическое оружие, прицел и пули к нему. Назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.

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Заметим, что похожие события произошли в прошлом году в Переяслав-Хмельницком на Киевщине. Тогда двое полицейских, их друг и подросток отдыхали в одном из дворов. Мужчины выпивали и стреляли по металлическим банкам. Наконец одна из пуль попала в 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенок боролся за свою жизнь, но вечером 3 июня умер. Подробнее об этой трагедии читайте по ссылке.