Поїла горілкою і била: у Києві поліція врятувала собаку від жорстокої власниці

Правоохоронці прибули на виклик через конфлікт між сусідами в Києві. Розібравшись, вони почули скавчання у захаращеній кімнаті заявниці.

Правоохоронці побачили серед розкиданих речей власниці маленьке цуценя такси. У поліції кажуть, що воно тремтіло, виглядало знервованим та наляканим.

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Власниця знущалась з тварини: била та поїла горілкою

Коли поліцейські запитати жінку про стан собаки, то вона відмовилась відповідати. Сусіди розповіли, що жінка постійно свариться, знущається з цуценяти, прив'язує його до батареї та б'є.

Жодного разу порушниця не вигулювала песика на вулиці та морила його голодом. Сусіди, хто як міг підгодовували тварину. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав – вона підпоювала його горілкою,

– розповів старший лейтенант поліції.

Денис Матвієнко пригадав, що вони не знайшли у квартирі ані корму, ані іншої їжі для цуценяти. Не було також посуду чи інших речей для тварини.

Власницю оштрафували, тварину забрали

Зрозумівши, що тварину не доглядають, поліція забрала її та передала до ветеринарної служби для огляду та оцінки стану її здоров'я.

На зловмисницю склали протокол про адміністративне правопорушення за жорстоке поводження з твариною. Суд оштрафував її на 3400 гривень.

Правоохоронці вилікували цуценя, лейтенант забрав його собі

Проте вже у клініці цуценяті стало погано. Ветеринари сказали, що у тварини тяжка інфекційна хвороба. Щоб урятувати його, потрібна вакцина. Ліки допомогли знайти лікарі, двоє правоохоронців їх купили та врятували тварину вдруге.

Суд вирішив, що цуценя власниці вже не віддадуть. Після цього лейтенант Денис Матвієнко вирішив забрати таксу собі.

Песика я назвав "Боб" або лагідно – "Бабанич" і для мене він справжній друг, про якого я мріяв, але довго не вагався брати через постійну зайнятість на роботі. Зараз із ним допомагає моя дівчина,

– розповів Денис Матвієнко.

Лейтенант зауважив, що тварина відійшла від хвороби та вже бавиться.

Поліція врятувала цуценя від власниці, яка його била та поїла горілкою / Фото поліції

Наші військові під Бахмутом врятували вовчицю

Після одного з обстрілів у Бахмуті до українських піхотинців прибилася вовчиця. Бійці помітили, що тварина не пристосована до життя в дикій природі, й почали про неї піклуватися.

Її назвали "Манюня" та передали волонтерам, які доставили її до екопарку на Полтавщині. Наразі тварина там лікується.