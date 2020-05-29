Поліція все ще вважає жорстоке поводження прийнятним, – реакція ООН на зґвалтування в Кагарлику

Місія ООН з прав людини вкрай стурбована нещодавнім зґвалтуванням поліцейськими жінки та побиття чоловіка в Кагарлику. ООН просить терміново вжити заходів.

У місії пригадали, як спеціальний доповідач ООН Нільс Мельцер після свого візиту в Україну в 2018 році, підкреслив, що "слід вжити швидких та ефективних заходів для зміни культури поліції", повідомила пресслужба відомства у фейсбуці.

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Поліція, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним,

– сказав тоді представник ООН.

Зараз ООН закликає Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора ефективно, оперативно, ретельно та неупереджено розслідувати злочин.

Рекомендації ООН

У відомстві наголосили, що поліція має вжити необхідних заходів для запобігання подальшим випадкам катування та жорстокого поводження в своїх же рядах.

Окрім того, Верховна Рада має привести статтю 127 Кримінального кодексу про катування у повну відповідність до статті 1 Конвенції проти катувань. Це потрібно для того, аби закрити існуючі чи потенційні лазівки для безкарності.

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