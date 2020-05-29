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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Поліція все ще вважає жорстоке поводження прийнятним, – реакція ООН на зґвалтування в Кагарлику

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ООН відреагувала на інцидент в Кагарлику
ООН відреагувала на інцидент в Кагарлику / 24 канал

Місія ООН з прав людини вкрай стурбована нещодавнім зґвалтуванням поліцейськими жінки та побиття чоловіка в Кагарлику. ООН просить терміново вжити заходів.

У місії пригадали, як спеціальний доповідач ООН Нільс Мельцер після свого візиту в Україну в 2018 році, підкреслив, що "слід вжити швидких та ефективних заходів для зміни культури поліції", повідомила пресслужба відомства у фейсбуці.

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Поліція, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним,
– сказав тоді представник ООН.

Зараз ООН закликає Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора ефективно, оперативно, ретельно та неупереджено розслідувати злочин.

Рекомендації ООН

У відомстві наголосили, що поліція має вжити необхідних заходів для запобігання подальшим випадкам катування та жорстокого поводження в своїх же рядах.

Окрім того, Верховна Рада має привести статтю 127 Кримінального кодексу про катування у повну відповідність до статті 1 Конвенції проти катувань. Це потрібно для того, аби закрити існуючі чи потенційні лазівки для безкарності.

Зґвалтування у Кагарлику: що відомо

  • Поліцейські у відділку закували 26-річну жінку у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували. Все це тривало близько 9 годин.
  • Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, зараз триває слідство.
  • Все відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
  • 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
  • Чоловіки своєї провини не визнають.
  • У місті про поліцію відгукуються негативно. Мовляв, усі кримінальні провадження закривали, а за 5 років було 6 начальників.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Розслідування Постраждалі ООН Поліція Кримінальні новини Зґвалтування у Кагарлику
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