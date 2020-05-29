Поліція все ще вважає жорстоке поводження прийнятним, – реакція ООН на зґвалтування в Кагарлику
Місія ООН з прав людини вкрай стурбована нещодавнім зґвалтуванням поліцейськими жінки та побиття чоловіка в Кагарлику. ООН просить терміново вжити заходів.
У місії пригадали, як спеціальний доповідач ООН Нільс Мельцер після свого візиту в Україну в 2018 році, підкреслив, що "слід вжити швидких та ефективних заходів для зміни культури поліції", повідомила пресслужба відомства у фейсбуці.
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Поліція, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним,
– сказав тоді представник ООН.
Зараз ООН закликає Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора ефективно, оперативно, ретельно та неупереджено розслідувати злочин.
Рекомендації ООН
У відомстві наголосили, що поліція має вжити необхідних заходів для запобігання подальшим випадкам катування та жорстокого поводження в своїх же рядах.
Окрім того, Верховна Рада має привести статтю 127 Кримінального кодексу про катування у повну відповідність до статті 1 Конвенції проти катувань. Це потрібно для того, аби закрити існуючі чи потенційні лазівки для безкарності.
Зґвалтування у Кагарлику: що відомо
- Поліцейські у відділку закували 26-річну жінку у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували. Все це тривало близько 9 годин.
- Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, зараз триває слідство.
- Все відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
- Чоловіки своєї провини не визнають.
- У місті про поліцію відгукуються негативно. Мовляв, усі кримінальні провадження закривали, а за 5 років було 6 начальників.