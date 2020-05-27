Жах у Кагарлику – це помста "дяді Колі", бо жінка не захотіла "давати, коли він скаже": адвокат
Адвокат, який взявся представляти інтереси постраждалої від знущань поліцейських у Кагарлику жінки, розповів моторошні деталі злочину. Виявляється, її били та гвалтували 9 годин за те, що жінка раніше відмовила поліцейському в інтимі.
Адвокат Євгеній Мельниченко розповів у фейсбуці, що уклав договір про правовий захист із постраждалою від знущань і згвалтувань з боку поліцейських жінкою. Захищати він буде її безкоштовно.
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"Будеш давати, коли я скажу": деталі справи, про які розповів адвокат
- Підозрюваних поліцейських затримали, але у справі є й інші фігуранти. Наприклад – сусід, який заманив жінку до відділку поліції та привіз її туди. Сусід зараз у розшуку – "в нього троє дітей, розлучений, 39 років".
- У відділку "дядя Коля" – начальник кримінального розшуку поліції Кагарлика – вже був п'яним. Він і раніше домагався потерпілу і говорив їй: "Будеш давати, коли я скажу".
- Жінку били та гвалтували з 19 години вечора до 4 ранку. Такою була помста "дяді Колі" за те, що дівчина не захотіла мати із ним стосунків.
Вона плакала, просилася, втрачала свідомість. А її били, душили, гвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики, та примушували пити потерпілу,
– розповів Мельниченко.
Поліцейські в Кагарлику гвалтували жінку у відділку: що треба знати
- 25 травня до поліції звернулася 26-річна жінка. За її словами, вона постраждала від знущань з боку поліцейських.
- Виявилося, що 23 травня жінку викликали на допит в поліцію як свідка. Але допит перетворився у тортури: жінку закували її у наручники, погрожували, стріляли з вогнепальної зброї над головою і ґвалтували.
- Вранці 25 травня за підозрою в зґвалтуванні двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції Київщини затримали.
- Кого підозрюють у злочині: 35-літнього начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму.
- Чоловіків звільнили з правоохоронних органів, усе відділення Кагарлицької поліції розформували, його співробітників відправлять на переатестацію.