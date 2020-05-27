Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Ужас в Кагарлыке – это месть за то, что женщина не захотела "давать, когда скажут": адвокат

- Читати новину українською
Адвокат Мельниченко взялся защищать пострадавшую бесплатно
Адвокат Мельниченко взялся защищать пострадавшую бесплатно / Фото с фейсбука Мельниченко

Адвокат, который взялся представлять интересы пострадавшей от издевательств полицейских в Кагарлыке женщины, рассказал жуткие детали преступления. Оказывается, ее били и насиловали 9 часов за то, что женщина ранее отказала полицейскому в интиме.

Адвокат Евгений Мельниченко рассказал в фейсбуке, что заключил договор о правовой защите с пострадавшей от издевательств и изнасилований со стороны полицейских женщиной. Защищать он будет ее бесплатно.

Обратите внимание Воспитывает ребенка с инвалидностью: что известно о 26-летней женщине, которую изнасиловали полицейские

"Будешь давать, когда я скажу": детали дела, о которых рассказал адвокат

  • Подозреваемых полицейских задержали, но в деле есть и другие фигуранты. Например – сосед, который заманил женщину в отделение полиции и привез ее туда. Сосед сейчас в розыске – "у него трое детей, разведен, 39 лет".
  • В отделении "дядя Коля" – начальник уголовного розыска полиции Кагарлык – уже был пьян. Он и раньше добивался потерпевшей и говорил ей: "Будешь давать, когда я скажу".
  • Женщину били и насиловали с 19 часов вечера до 4 утра. Такова была месть "дяди Коли" за то, что девушка не захотела иметь с ним отношений.

Она плакала, просилась, теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую,
– рассказал Мельниченко.

Полицейские в Кагарлыке насиловали женщину в отделении: что нужно знать

  • 25 мая в полицию обратилась 26-летняя женщина. По ее словам, она пострадала от издевательств со стороны полицейских.
  • Оказалось, что 23 мая женщину вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля. Но допрос превратился в пытку: женщину заковали в наручники, угрожали, стреляли из огнестрельного оружия над головой и насиловали.
  • Утром 25 мая по подозрению в изнасиловании двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции Киевщины задержали.
  • Кого подозревают в преступлении: 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму. 
  • Мужчин уволили из правоохранительных органов, все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, его сотрудников отправят на переаттестацию.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Постраждалі Изнасилование Криминальные новости Изнасилование в Кагарлике Полиция Расследования Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Главные новости 26 мая: штурм ГБР музея Гончара, арест подозреваемых в изнасиловании
26 мая , 20:40 Главные новости 26 мая: штурм ГБР музея Гончара, арест подозреваемых в изнасиловании
Наталія Пристанська
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
25 мая , 21:11 Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
Тетяна Панасюк