Ужас в Кагарлыке – это месть за то, что женщина не захотела "давать, когда скажут": адвокат

Адвокат, который взялся представлять интересы пострадавшей от издевательств полицейских в Кагарлыке женщины, рассказал жуткие детали преступления. Оказывается, ее били и насиловали 9 часов за то, что женщина ранее отказала полицейскому в интиме.

Адвокат Евгений Мельниченко рассказал в фейсбуке , что заключил договор о правовой защите с пострадавшей от издевательств и изнасилований со стороны полицейских женщиной. Защищать он будет ее бесплатно.

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"Будешь давать, когда я скажу": детали дела, о которых рассказал адвокат

Подозреваемых полицейских задержали, но в деле есть и другие фигуранты. Например – сосед, который заманил женщину в отделение полиции и привез ее туда. Сосед сейчас в розыске – "у него трое детей, разведен, 39 лет".

В отделении "дядя Коля" – начальник уголовного розыска полиции Кагарлык – уже был пьян. Он и раньше добивался потерпевшей и говорил ей: "Будешь давать, когда я скажу".

Женщину били и насиловали с 19 часов вечера до 4 утра . Такова была месть "дяди Коли" за то, что девушка не захотела иметь с ним отношений.

Она плакала, просилась, теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую,

– рассказал Мельниченко.

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