Ужас в Кагарлыке – это месть за то, что женщина не захотела "давать, когда скажут": адвокат
Адвокат, который взялся представлять интересы пострадавшей от издевательств полицейских в Кагарлыке женщины, рассказал жуткие детали преступления. Оказывается, ее били и насиловали 9 часов за то, что женщина ранее отказала полицейскому в интиме.
Адвокат Евгений Мельниченко рассказал в фейсбуке, что заключил договор о правовой защите с пострадавшей от издевательств и изнасилований со стороны полицейских женщиной. Защищать он будет ее бесплатно.
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"Будешь давать, когда я скажу": детали дела, о которых рассказал адвокат
- Подозреваемых полицейских задержали, но в деле есть и другие фигуранты. Например – сосед, который заманил женщину в отделение полиции и привез ее туда. Сосед сейчас в розыске – "у него трое детей, разведен, 39 лет".
- В отделении "дядя Коля" – начальник уголовного розыска полиции Кагарлык – уже был пьян. Он и раньше добивался потерпевшей и говорил ей: "Будешь давать, когда я скажу".
- Женщину били и насиловали с 19 часов вечера до 4 утра. Такова была месть "дяди Коли" за то, что девушка не захотела иметь с ним отношений.
Она плакала, просилась, теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую,
– рассказал Мельниченко.
Полицейские в Кагарлыке насиловали женщину в отделении: что нужно знать
- 25 мая в полицию обратилась 26-летняя женщина. По ее словам, она пострадала от издевательств со стороны полицейских.
- Оказалось, что 23 мая женщину вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля. Но допрос превратился в пытку: женщину заковали в наручники, угрожали, стреляли из огнестрельного оружия над головой и насиловали.
- Утром 25 мая по подозрению в изнасиловании двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции Киевщины задержали.
- Кого подозревают в преступлении: 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму.
- Мужчин уволили из правоохранительных органов, все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, его сотрудников отправят на переаттестацию.