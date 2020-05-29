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Полиция все еще считает жестокое обращение приемлемым – реакция ООН на изнасилование в Кагарлыке

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ООН отреагировала на инцидент в Кагарлыке
ООН отреагировала на инцидент в Кагарлыке / 24 канал

Миссия ООН по правам человека крайне обеспокоена недавним изнасилованием полицейскими женщины и избиении мужчины в Кагарлыке. ООН просит срочно принять меры.

В миссии вспомнили, как специальный докладчик ООН Нильс Мельцер после своего визита в Украину в 2018 году, подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции", сообщила пресс-служба ведомства в фейсбуке.

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Полиция, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым,
– сказал тогда представитель ООН.

Сейчас ООН призывает Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора эффективно, оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать преступление.

Рекомендации ООН

В ведомстве подчеркнули, что полиция должна принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в своих же рядах.

Кроме того, Верховная Рада должна привести статью 127 Уголовного кодекса о пытках в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности.

Изнасилование в Кагарлыке: что известно

  • Полицейские в отделении заковали 26-летнюю женщину в наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а затем изнасиловали. Все это продолжалось около 9 часов.
  • Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
  • Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
  • 26 мая обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
  • Мужчины своей вины не признают.
  • В городе о полиции отзываются негативно. Мол, все уголовные производства закрывали, а за 5 лет было 6 начальников.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Расследования Постраждалі ООН Полиция Криминальные новости Изнасилование в Кагарлике
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