Полиция все еще считает жестокое обращение приемлемым – реакция ООН на изнасилование в Кагарлыке

Миссия ООН по правам человека крайне обеспокоена недавним изнасилованием полицейскими женщины и избиении мужчины в Кагарлыке. ООН просит срочно принять меры.

В миссии вспомнили, как специальный докладчик ООН Нильс Мельцер после своего визита в Украину в 2018 году, подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции", сообщила пресс-служба ведомства в фейсбуке.

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Полиция, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым,

– сказал тогда представитель ООН.

Сейчас ООН призывает Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора эффективно, оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать преступление.

Рекомендации ООН

В ведомстве подчеркнули, что полиция должна принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в своих же рядах.

Кроме того, Верховная Рада должна привести статью 127 Уголовного кодекса о пытках в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности.

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