Поліція відкрила кримінальну справу проти людей, які прив'язали "ватника" до стовпа у Чернігові

Поліція Чернігова відкрила кримінальнепровадження проти групи осіб, які прив'язали чоловіка ло стовпа посеред обласного центру.

Раніше 24 канал повідомляв про гучний інцидент, який трапився у Чернігові 20 липня. Там посеред білого дня та прямо на вулиці активісти прив’язали до стовпа чоловіка та прикріпили йому до грудей табличку з написом "Я – ватник".

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За словами одного з активістів, цей чоловік нібито зруйнував пам'ятник Героям Небесної Сотні, а також є педофілом, і сидів у в'язниці.

Правоохоронці Чернігова 21 липня відкрили кримінальне провадження проти групи осіб, які прив'язали чоловіка до стовпа.

20 липня до поліції надійшло повідомлення, що у Чернігові біля Красного мосту стоїть чоловік, прив’язаний скотчем до дорожнього знаку. На місце події виїхала поліція, яка звільнила чоловіка. Слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції опитала учасників та свідків події та запросила потерпілого до відділу поліції для надання пояснень,

– інформують у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за погодженням з міською прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення. Їм інкримінують вчинення хуліганських дій.

Санкція статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років.