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      Поліція влаштувала облаву біля мечеті у Києві: українські мусульмани обурені – фото

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      Поліція прийшла з облавою до київської мечеті / facebook.com/said.ismagilov

      Біля мечеті у Києві міграційна служба і поліція затримували мусульман в межах рейду з виявлення нелегальних мігрантів. Головний муфтій України Саїд Ісмагілов назвав поведінку силовиків "російською калькою".

      Близько 12 години до мечеті Ісламського культурного центру Києва приїхали два автобуси зі співробітниками Державної міграційної поліції у супроводі 40 працівників Нацполіції у масках. Про це Ісмагілов повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: Іслам: чи справді ця релігія така страшна, як про неї розповідають

      Силовики влаштували масову перевірку документів мусульман, які прямували до мечеті. За його словами, це тривало на виході з двору мечеті і під час молитви, і після молитви.  Близько 25 осіб без документів відвезли у автобусах.

      У нас що, в Києві встановлено паспортний режим або військовий стан? Я розумію, що міграційна служба повинна робити свою роботу, але не біля воріт мечетей, церков та інших культових споруд. Я не можу собі уявити, щоб біля християнського храму або іудейської синагоги так само влаштовували перевірку усіх, хто йде на молитву,
      ​– обурився муфтій.

      Водночас, лідер Меджлісу кримськотатарського народу, Рефат Чубаров також обурився фактом затримання силовиками мусульман біля мечеті.

      Він попросив усіх затриманих описати всі обставини того, що сталося з ними особисто і направити йому на адресу.

      Поліція затримала мусульман в межах рейду з виявлення нелегальних мігрантів / Фото із фейсбук-сторінки Саїда Ісмагілова

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Сутички Іслам Рефат Чубаров Релігія Новини Києва Іммігранти Державна міграційна служба Поліція
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